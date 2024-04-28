أحمد المرسى: اللغة مصدر خلاف منذ زمن.. وروايتى اختارت لغتها بنفسها

وصلت رواية "مقامرة على شرف الليدي ميتسي" للقائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" وهي الجائزة التي ستعلن نتائجها اليوم، الرواية من تأليف الكاتب أحمد المرسي ونشرتها دار دون للنشر والتوزيع.

وعن اختيار الحوار العامي للرواية يقول أحمد المرسي لـ"الدستور": "إنني لم أختر الحوار العامي للرواية، بل الرواية نفسها هي التي اختارت.. الحوار العامي مصدر خلاف منذ زمن؛ فمثلًا توفيق الحكيم كان يكتب الحوار بالعامية، بينما أديب نوبل نجيب محفوظ كان يكتبه بالفصحى، ويرفض الكتابة بالعامية.

ويضيف: “الرواية هي التي تختار لغة الحوار، والحوار العامي أعجب الكثيرين هنا في مصر، ونجح في بلورة الشخصيات والتعريف بها وبلسانها، وأعتقد أن المنطقة العربية تعرف اللهجة العامية المصرية من خلال العديد من الأمور، منها المسلسلات التي تصدر من مصر للخارج وتدور بالعامية، فضلًا عن ذاكرة السينما، وهذا يسهل فهم الأمور تمامًا”.

ويختتم:" أنا كتبت الرواية في البداية للقارئ العربي، ولا أعتقد أن العامية ستقلل منها حين تقرأ أو تترجم، لأن البناء السردي الخاص بها قوى جدًا، ولن يكون هناك اختلاف بالتأكيد".