أشرف توفيق يشارك في معرض الكتاب بترجمتين جديدتين عن دار دون

أصدرت دار دوِّن للنشر والتوزيع، كتابين للكاتب بيتر هولينز، من ترجمة الكاتب أشرف توفيق. هما: "تعلم كأنك أينشتاين" و"فكر كأنك أينشتاين" ترجمة أشرف توفيق.

تعلم كأنك اينشتاين



كتاب "تعلم كأنك أينشتاين"، يتحدث الكاتب فيه عن كيفية استخدام الفضول في التعلم وتحقيق التحفيز. كما يذكر فعالية كتابة الملاحظات، ويشرح كيف أن تحقيق التحفيز يختلف من شخص لآخر، كما يؤكد على قوة الأسئلة، وكيف أن استخدامها يعطي الشخص القدرة لفهم نفسه ولفهم الآخرين بشكل أوضح وأصدق، ويتحدث عن عدة طرق مختلفة لتحقيق التركيز ومعرفة أساليب مختلفة للتعلم. ويطرح الكتاب أساليب مختلفة للنظر للموضوع الواحد من عدة زوايا مختلفة.

فكر كأنك أينشتاين

وكتاب "فكر كأنك أينشتاين"، يستعرض خلاله مجموعة من الطرق والأساليب للتفكير في شتى جوانب الحياة، يشرح كلا منهم ويعطي أمثلة توضحها، ويعطي نصائح ليكون التفكير بشكل أذكى وأسرع وأكثر ابداعا، وكيفية تحسين وتقوية الذاكرة، واكتشاف أكثر المجالات التي بإمكانك أن تبدع فيها أو تفهمها بشكل سهل، واكتساب أساليب فكرية جديدة. ويشرح 4 أنماط من التفكير أو 4 مشكلات يسببوا عدم التفكير بشكل سليم. كما يعرض 3 نماذج للتفكير النقدي، ويضع طرق لحل المشكلات.



نبذة عن الكاتب أشرف توفيق

أشرف توفيق كاتب صحفي وشاعر عامية وسيناريست. وُلد بمدينة المنصورة في 6 يناير عام 1981. وقد صدر له ديوان شعر بعنوان "مرسال لحبيبتي" وكتابين ساخرين: "مبسوطة يا مصر؟!" و"لعل وعسى!". شارك في كتابة العديد من الست كوم والبرامج الكوميدية منها: ست كوم "حرمت يا بابا" وبرنامج "100.7" وبرنامج "نشرة الفراخ". كما قام بكتابة فيلم "حظ سعيد" بطولة أحمد عيد. تعاون مع دار دوِّن للنشر والتوزيع وترجم للعربية كتاب "كيف تصبح كاتبا" للكاتبة دوروثيا براند.

يشار إلى أن الدورة الـ 55 من معرض الكتاب، تنعقد في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس، في الفترة من 24 يناير 2024 إلى 6 فبراير 2024، تحت شعار "نصنع المعرفة نصون الكلمة"، ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على عالم المصريات، الدكتور سليم حسن، ليكون شخصية المعرض، ورائد أدب الطفل، يعقوب الشاروني، ليكون شخصية معرض الطفل. كما تحل النرويج كضيفة شرف لنسخة هذا العام.