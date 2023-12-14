أحمد المرسي عن وصول الليدي ميتسي للبوكر: الجوائز تضع مسئولية أكبر على الكاتب

وصلت رواية "مقامرة على شرف الليدى ميتسى".. لأحمد المرسى والصادرة عن دار دون للنشر والتوزيع للقائمة الطويلة للجائزة العالمية للرواية العربية "البوكر" في دورتها التي أعلنت صباح اليوم وضمت 16 رواية.

وعن وصول “مقامرة على شرف الليدي ميتسي” قال أحمد المرسي: "سعيد جدًا بترشح الرواية للجائزة العالمية للرواية العربية البوكر، فالجوائز محفز كبير لأي كاتب، ولكنها كذلك تضع مسؤولية أكبر عليه، خاصة نحو قراءه، وما يكتبه لاحقًا.

أحمد المرسي: الرواية تناقش أزمة الأمنيات غير المحققة

وأضاف في تصريح خاص لـ"الدستور": “الرواية تناقش أزمة الأمنيات غير المحققة، وتحاول أن تجد مخرج لما تتركها على نفسه من ندبات”.

وواصل: تدور أحداث الرواية في قاهرة العشرينات، في فضاء زمني بعيد نسبيًا عن العصر، ولكن التاريخ هنا ليس إلا مرآة للواقع المعاصر، فالألم الإنساني واحد، سواء تعدد الفضاءات الزمانية أو المكانية.

واختتم أحمد المرسي: “التاريخ هنا ليس بطل فهو خلفية كخلفيات اللوحات الفنية، والشخصيات التاريخية الحقيقة التي ظهرت في الرواية كانت ديكور للوحة أبطالها أناس عاديون يشبهوننا، بجميع أحلامنا وأمانينا وإحباطاتنا المعاصرة وتطلعاتنا المستقبلية، يتأثرون به ويتفاعلون معه، ويرسم عن دون قصد خطوط سيرهم”.

أما عن أحمد المرسي فهو كاتب صحفي وروائي، عمل في عدد من المؤسسات الإعلامية كقناة دريم ومؤسسة روتانا وجريدة الوطن، وصدر له 3 روايات، وفاز بجائزة ساويرس الثقافية عام 2020، وتعد “مقامرة على شرف الليدي ميتسي” هي عمله الثالث مع دار دوّن.