هل يطلق المركز القومي لثقافة الطفل جائزة باسم يعقوب الشاروني؟.. محمد ناصف يجيب

أقام المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، أمس؛ بالتعاون مع نادى القصة برئاسة السيناريست محمد السيد عيد، وصندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، حفل تكريم اسم الكاتب الكبير يعقوب الشاروني تحت عنوان “الشاروني في عيون كتاب أدب الطفل”، وإهداء درع القومي للطفل لابنة الراحل الدكتورة هالة الشاروني، وذلك فى إطاراحتفاء نادي القصة بالشاروني أحد رواد الجيل الثاني لأدب الطفل، ببيت الشعر بالحسين في بيت الست وسيلة.

عقب إنتهاء الاحتفال؛ هل اتفق المركز القومي لثقافة الطفل مع أسرة رائد أدب الطفل الراحل يعقوب الشاروني على إطلاق جائزة باسمه؟؛ وهو ما يجيب عنه محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومى لثقافة الطفل.

محمد ناصف: اقترحت إطلاق جائزة بإسم يعقوب الشاروني والأسرة تبحث الأمر

قال الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، رئيس المركز القومي لثقافة الطفل، إننا تناقشنا خلال الاحتفالية طرح هذا المقترح مع أسرته مشيرا إلى أن الأسرة بصدد درسة هذا الاقتراح.

وأضاف "ناصف" في تصريحات لـ"الدستور"، أن المركز ونادي القصة من الممكن إطلاق جائزة باسم الرائد الراحل يعقوب الشارونى خاصة أن منجزه منذ أكثر من 60 عاما، نتج 400 قصة عنها.

المشاركون فى حفل تكريم اسم الكاتب الرحل

يذكر أن أدرات الجلسة الأولى الكاتبة منى ماهر، وأدار الجلسة الثانية الكاتب محمد ناصف سكرتير عام نادي القصة، وشارك فيها عبده الزراع، وليد كمال، أحمد زحام، الدكتورة هبة عبد الفتاح، حسن الجوخ، عبير عبد الله، حمدي عبد الرازق، أحمد عبد العليم، محمد عبد الحافظ ناصف، وشارك الكاتب منتصر ثابت بكلمة أرسلها وقراها "زحام" نظرا لظروف مرضه.

وفي نهاية اللقاء سلم الكاتب حسن الجوخ والكاتب محمد ناصف درع المركز القومي لثقافة الطفل للدكتورة هالة الشاروني، تكريما لاسم الراحل الكبير يعقوب الشاروني.