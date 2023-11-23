فاطمة المعدول: يعقوب الشاروني المحرك الأول لثقافة الطفل في مصر

قالت الكاتبة فاطمة المعدول، إن رائد أدب الطفل يعقوب الشاروني، كان المحرك الأول لثقافة الطفل فى مصر؛ وهو ما برز منذ استقالته من عمله وتركيزه على الثقافة الجماهيرية.

وأضافت "المعدول"، لـ"الدستور"، أن يعقوب الشاروني، اكتشف منذ عقود أنه عندما يقيم ندوة للأطفال يحضرها مئات بل الآلاف من الأطفال وأسرهم، على عكس الندوات المخصصة للكبار وهو ما جعله متمسكًا بمشروع للطفل.

رحيل يعقوب الشارونى عن ٩٢ عاما

رحل عن عالمنا قبل قليل، كاتب الأطفال يعقوب الشاروني، عن عمر ناهز الثانية والتسعين، بعد حياة حافلة بالإبداع والكتابة للأطفال، والذي يعد واحدا من أبرز مبدعيها.

نبذة عن يعقوب الشاروني وأدب الأطفال واليافعة

ويعد الكاتب يعقوب الشاروني، والمولود عام 1931، من أبرز كتاب أدب الطفل واليافعة، والذي اختارته اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ليكون شخصية معرض الطفل، ولكنه رحل دون أن يشهد تكريم مسيرته الأدبية والإبداعية الطويلة.

حصل يعقوب الشاروني علي العديد من الجوائز والتكريمات٬ حيث نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001 في مجال التأليف عن كتابه «أجمل الحكايات الشعبية»، وفي عام 2002 فاز بجائزة «الآفاق الجديدة» من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا، وهى جائزة تمنح لكتاب واحد على مستوى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا، وهى واحدة من أهم جائزتين يمنحهما المعرض سنويًا على مستوى العالم.

رشح توفيق الحكيم يعقوب الشاروني، عام 1963 ليحصل علي منحة التفرغ للكتابة الأدبية، وفي حيثيات ترشيحه قال “الحكيم” عن يعقوب الشاروني: “أزكى هذا الطلب بكل قوة لما أعرفه عن السيد يعقوب الشارونى من موهبة تجلت في مسرحية أبطال بلدنا التي ظفرت بالجائزة الأولى في مسابقة المجلس الاعلي للفنون والآداب”.

عقب حصول يعقوب الشاروني، علي دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد من كلية الحقوق جامعة القاهرة، تقلد منصب مندوب هيئة قضايا الدولة حتي وصل إلي منصب نائب الهيئة والتي تعادل رئيس محكمة.

وخلال مشواره الأدبي الطويل في كتابة الطفل قدم يعقوب الشاروني، المئات من كتب وقصص الأطفال، نذكر من بينها: الجائزة وأنياب النمر، صندوق نعمة ربنا، حكاية طارق وعلاء، حسناء والثعبان الملكي، أحسن شئ أني حرة، سر الاختفاء العجيب، مفاجأة الحفل الأخير، الرحلة العجيبة لعروس النيل، الأعمي وكنز الصحراء، طيور الأحلام، ثروة تحت الأرض، الصياد ودينار السلطان، وغيرها العديد في أدب الأطفال واليافعة.

كما قدم يعقوب الشاروني، للمكتبة العربية العديد من الدراسات نذكر من بينها: أبناء أكثر نجاحا.. حكايات لبناء أجيال قادمة ناجحة، أسرار بيت الطالبات، تنمية عادة القراءة عند الأطفال وغيرها.

موعد جنازة يعقوب الشاروني

وبحسب “هالة”. نجلة الكاتب يعقوب الشاروني، تقام صلاة الجنازة يوم السبت 25 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس - مطرانية الجيزة بشارحل عن عالمنا قبل قليل، كاتب الأطفال يعقوب الشاروني، عن عمر ناهز الثانية والتسعين، بعد حياة حافلة بالإبداع والكتابة للأطفال، والذي يعد واحدا من أبرز مبدعيها.

ويعد الكاتب يعقوب الشاروني، والمولود عام 1931، من أبرز كتاب أدب الطفل واليافعة، والذي اختارته اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ليكون شخصية معرض الطفل، ولكنه رحل دون أن يشهد تكريم مسيرته الأدبية والإبداعية الطويلة.

حصل يعقوب الشاروني علي العديد من الجوائز والتكريمات٬ حيث نال جائزة لجنة التحكيم الخاصة لمسابقة سوزان مبارك لأدب الأطفال عام 2001 في مجال التأليف عن كتابه «أجمل الحكايات الشعبية»، وفي عام 2002 فاز بجائزة «الآفاق الجديدة» من معرض بولونيا الدولي لكتب الأطفال بإيطاليا، وهى جائزة تمنح لكتاب واحد على مستوى قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وإفريقيا وأستراليا، وهى واحدة من أهم جائزتين يمنحهما المعرض سنويًا على مستوى العالم.

رشح توفيق الحكيم يعقوب الشاروني، عام 1963 ليحصل علي منحة التفرغ للكتابة الأدبية، وفي حيثيات ترشيحه قال “الحكيم” عن يعقوب الشاروني: “أزكى هذا الطلب بكل قوة لما أعرفه عن السيد يعقوب الشارونى من موهبة تجلت في مسرحية أبطال بلدنا التي ظفرت بالجائزة الأولى في مسابقة المجلس الاعلي للفنون والآداب”.

عقب حصول يعقوب الشاروني، علي دبلوم الدراسات العليا في الاقتصاد من كلية الحقوق جامعة القاهرة، تقلد منصب مندوب هيئة قضايا الدولة حتي وصل إلي منصب نائب الهيئة والتي تعادل رئيس محكمة.

وخلال مشواره الأدبي الطويل في كتابة الطفل قدم يعقوب الشاروني، المئات من كتب وقصص الأطفال، نذكر من بينها: الجائزة وأنياب النمر، صندوق نعمة ربنا، حكاية طارق وعلاء، حسناء والثعبان الملكي، أحسن شئ أني حرة، سر الاختفاء العجيب، مفاجأة الحفل الأخير، الرحلة العجيبة لعروس النيل، الأعمي وكنز الصحراء، طيور الأحلام، ثروة تحت الأرض، الصياد ودينار السلطان، وغيرها العديد في أدب الأطفال واليافعة.

كما قدم يعقوب الشاروني، للمكتبة العربية العديد من الدراسات نذكر من بينها: أبناء أكثر نجاحا.. حكايات لبناء أجيال قادمة ناجحة، أسرار بيت الطالبات، تنمية عادة القراءة عند الأطفال وغيرها.

موعد جنازة يعقوب الشاروني

وبحسب “هالة”. نجلة الكاتب يعقوب الشاروني، تقام صلاة الجنازة يوم السبت 25 نوفمبر الساعة 12 ظهرًا بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس - مطرانية الجيزة بشارع مراد، وتستقبل الاسرة العزاء يوم الأحد 26 نوفمبر من الساعة 6 إلى 9:30 مساءًا بالقاعة الملحقة بالكنيسة".رع مراد، وتستقبل الاسرة العزاء يوم الأحد 26 نوفمبر من الساعة 6 إلى 9:30 مساءًا بالقاعة الملحقة بالكنيسة".