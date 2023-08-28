"الشارونى ونجيب وجلال".. احتفاء وتكريم برموز امتد عطاؤهم لنصف قرن

عطاؤهم المستمر في مجالات الإبداع والثقافة لم ينضب بعد؛ فما زالوا مصدرًا لأجيال كثيرة تتبعوا إنجازاتهم فى مجالات الكتابة للطفل، والغناء والشعر، والترجمة والأعمال الفكرية؛ وهو ما دفع عددًا من المؤسسات الثقافية المصرية الرسمية لتكريمهم والاحتفاء بهم خلال الأيام القليلة الماضية، والأيام المقبلة.

يعقوب الشاروني رائد أدب الطفل الذى تجاوزت مسيرة عطائه النصف قرن، والشاعر والفنان التشكيلي مجدي نجيب الذي ينتمي إلى جيل الستينيات، والمفكر والمترجم الكبير شوقي جلال الذى استند تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على كتابه «الترجمة في العالم العربي، الواقع والتحدي» كأحد المصادر المهمة للمعلومات في فقرة الترجمة؛ وما قدمه من مؤلفات فكرية أضاءت العقل المصري والعربي، جميعهم بصدد التكريم والاحتفاء من وزارة الثقافة المصرية وقطاعاتها؛ وهو ما نرصده فى السطور التالية:

مجدي نجيب يتصدر تكريمات مهرجان القلعة 2023

فى افتتاح مهرجان القلعة 2023، على مسرح محكى القلعة، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، ود. خالد داغر رئيس دار الأوبرا، شهد تكريم 11 شخصية أثرت الساحة الفنية في مصر والوطن العربى، كان من أبرزهم الشاعر والفنان التشكيلي الكبير مجدي نجيب لما قدمه من مساهمات أثرت المكتبة المصرية والعربية منذ ستينيات القرن الماضى وإلى اليوم.

وشهد الحفل أيضًا تكريم كل من د. مصطفى ناجى رئيس دار الأوبرا الأسبق، واسم الشاعر الكبير الراحل شوقى حجاب، واسم الفنان الراحل أحمد منيب، والمايسترو عبدالحميد عبدالغفار، والسوبرانو تحية شمس الدين المدير الفنى لفرقة أوبرا القاهرة، والمايسترو ناير ناجى، والمطربة ريهام عبدالحكيم، والمهندس ياسر شعلان مدير عام الإضاءة بالأوبرا، وابتسام حلمى مدير عام المكتب الفنى والتصميمات بالأوبرا، ومحمد السيد عبدالمقصود من العاملين بالورش الفنية بالأوبرا.

المركز القومي للترجمة يستعد للاحتفال بالمترجم الكبير

يستعد المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، لتحضير احتفال كبير لتكريم الكاتب والمترجم الكبير شوقى جلال خلال الفترة القادمة تكريمًا لعطائه الفكري والثقافي الممتد.

شوقي جلال عثمان، مواليد 30 أكتوبر عام 1931، القاهرة، مترجم وكاتب مصري، حاصل على ليسانس كلية الآداب، قسم فلسفة وعلم نفس، جامعة القاهرة، عام 1956.

بيّن حال الترجمة في الوطن العربي واستند تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2003 الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على كتابه "الترجمة في العالم العربي، الواقع والتحدي" كأحد المصادر المهمة للمعلومات في فقرة الترجمة.

له العديد من المؤلفات؛ من أبرزها: "نهاية الماركسية، التراث والتاريخ"، نظرة ثانية، العقل الأمريكي يفكر، على طريق توماس كون، الفكر العربي وسيسيولوجية الفشل، الحضارة المصرية: صراع الحضارة والتاريخ، والعديد من الترجمات من أبرزها: "المسيح يُصلب من جديد، السفر بين الكويكبات، الشرق يصعد ثانية، الاقتصاد الكوكبي في العصر الآسيوي، العولمة والمجتمع المدني، الدرب الآخر، الثورة الخفية في العالم الثالث، الإسلام والغرب، التراث المسروق".

اختيار يعقوب الشاروني شخصية معرض الطفل بدورته الـ 55

اختارت اللجنة العليا المنظمة لمعرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ 55، الكاتب يعقوب الشارونى ليكون شخصية معرض الطفل، ومن هنا سوف نستعرض فى نقاط تفاصيل عن شخصيته وأبرز مهامه الثقافية.

يعرف عن الكاتب يعقوب الشارونى أنه من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربى، يكتب بابًا في جريدة الأهرام تحت عنوان ألف حكاية وحكاية منذ عام 1981.

حصل الكاتب على العديد من الجوائز المحلية والدولية، ففى عام 1960 على الجائزة الأولى لتأليف الرواية المسرحية من المجلس الأعلى للفنون والآداب - وزارة الثقافة - مصر، عن مسرحية «أبطال بلدنا».