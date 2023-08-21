سامح محجوب يشارك محبي مجدي نجيب حفل تكريمه بـ"بيت الشعر"

شارك الشاعر سامح محجوب مدير بيت الشعر العربي، محُبي الفنان التشكيلي مجدي نجيب حفل تكريمه من بيت الشعر العربي عن مجمل أعماله الشعرية والإبداعية.

ونشر مدير بيت الشعر العربي عبر حسابه بموقع "فيسبوك" صورة من إهداء مجدى نجيب درع بيت الشعر العربي تكريمًا لمسيرته.

وأقام بيت الشعر العربي، مركز إبداع الست وسيلة، التابع لقطاع التنمية الثقافية، أمسية ثقافية بعنوان: «ليلة الشاعر مجدي نجيب»، 16 يوليو الماضي، شارك فيها كل من الكاتب والروائي عمر طاهر، الكاتب سيد محمود، الكاتب أشرف عبدالشافي، الشاعر محمد الجبالي، الكاتبة وفاء بكري:، بالإضافة إلى وصلة غنائية يقدمها كلٌ من: "الفنانة زينب بركات، والفنان ماجد سليمان"، وأدار اللقاء الإعلامي خالد منصور.

ومجدي نجيب شاعر وفنان تشكيلي مصري، ينتمي إلى جيل الستينيات في مصر مواليد 29 مايو 1936 في محافظة القاهرة، كتب العديد من الأغاني لأكبر المغنيين المصريين، وكتب أشعار وأغاني للأطفال، تغنى بقصائده كبار نجوم الغناء والطرب في مصر والعالم العربي، حيث قدم له العندليب عبدالحليم حافظ أغنية "كامل الأوصاف"، وتغنت له الفنانة شادية بـ غاب القمر وقولوا لعين الشمس ويا عزيز عيني ، والعيون الكواحل للفنانة فايزة أحمد، والحب ليه صاحب للفنان أحمد منيب، وسيبوني أحب للفنان هاني شاكر، وجاني وطلب السماح للفنانة صباح، وشبابيك، ممكن، ليلى، حواديت، من أول لمسة للفنان محمد منير.

صدر للشاعر مجدي نجيب عدد من الدواوين من أبرزها :"صهد الشتا 1964، ليالي الزمن المنسي 1974، مقاطع من أغنية الرّصاص 1976، ممكن 1996، الوصايا 1997"، كما كتب عدداً من الأغاني مثل كامل الأوصاف للفنان عبد الحليم حافظ.