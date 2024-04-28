قبل انطلاقه.. ملامح مصرية بمعرض أبو ظبي الدولي للكتاب 2024

تنطلق غدًا الإثنين الموافق 29 أبريل الجاري، فاعليات معرض أبوظبي للكتاب، في دورته 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وحتى 5 مايو المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" تحت شعار "هُنا.. تُسرد قصص العالم"، وأعلنت المعرض أن مصر ضيف شرف هذا العام.

وبالتزامن مع انطلاق المعرض، نستعرض في التقرير التالي، ملامح مصرية بمعرض أبو ظبي للكتاب 2024.

وقال معرض أبوظبي، عبر صفحته الرسمية، إنه "تنطلق في أروقة وأركان معرض أبوظبي الدولي للكتاب2024 ملامح مصرية، ترسم تاريخًا طويلًا ومسيرة رائدة في صناعة النشر" مضيًا: "انتظروا أسبوعًا حافلًا مع ضيف الشرف من 29 أبريل حتى 5 مايو في مركز أبوظبي الوطني للمعارض".

نجيب محفوظ الشخصية المحورية لـ معرض أبو ظبي للكتاب 2024

نجيب محفوظ الشخصية المحورية لـ معرض أبو ظبي للكتاب 2024

اختار معرض أبوظبي الروائي والأديب العربي العالمي نجيب محفوظ شخصية محورية لدورته نظرًا لمكانته الكبيرة، وما حققه من منجزات لفتت الأنظار إلى الثقافة العربية وواقع الرواية فيها، حيث سيحتفي المعرض هذا العام بأول أديب عربي حائز على جائزة نوبل في الأدب.

وقال المعرض، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تجاوز نجيب محفوظ دور الأديب التقليدي وأبدع في نقد وتصوير الحاضر الاجتماعي المصري بمختلف أبعاده، كما خلد من خلاله قضايا الإنسان وأسئلته في كل مكان ليصبح أديبًا عالميًا.. نحتفي بأديب نوبل وإرثه وإنجازاته.

ومن المقرر أيضًا تدشين المعرض الوثائقي "نجيب محفوظ بين الوظيفة والمكتبة" للكاتب طارق الطاهر.

وذلك بجانب العرض الوثائقي النادر بعنوان "عالم نجيب محفوظ" بالتعاون مع القطاع الوثائقي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والذي يتناول أبرز محطات نجيب محفوظ الأدبية، وحوار جمال الغيطاني مع نجيب محفوظ، وآراء عدد من النقاد الأدبيين حول روايات نجيب محفوظ، كما يستعرض عددًا من الأفلام التي تعود للروايات التي كتبها.

كما يستعرض الفيلم الوثائقي، حديث نجيب محفوظ عن أبرز الروايات التي كتبها، وذكرياته عن تلك الروايات وهو يتجول في شوارع القاهرة.

رحلة الكاتب المصري المبدع إبراهيم عبدالمجيد في معرض "أبو ظبي"

رحلة الكاتب المصري المبدع إبراهيم عبدالمجيد في معرض "أبو ظبي"

ويستضيف معرض أبو ظبي، هذا العام، الكاتب المصري الكبير إبراهيم عبدالمجيد، حيث كتب المعرض عنه: فرصة فريدة للتعرف على رحلة الكاتب المصري المبدع إبراهيم عبدالمجيد، واكتشاف أعماله الأدبية المتميزة التي تلامس القلوب من خلال جلسة "بين الروائي والسيناريست: عتبات البهجة" ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب2024.

الجناح المصري في معرض أبوظبي للكتاب 2024

صرحت وزيرة الثقافة، نيفين الكيلاني، أن الجناح المصري صُمم بشكل يبرز عراقة وتاريخ مصر، وتشارك داخله قطاعات الوزارة ممثلة في: "الهيئة المصرية العامة للكتاب، دار الكتب والوثائق القومية، المركز القومي للترجمة، قطاع الفنون التشكيلية، صندوق التنمية الثقافية"، كما تشارك مصر في هذا الحدث الثقافي بمجموعة كبيرة من أبرز إصداراتها، ومستنسخات فنية وتاريخية وتراثية.

الهيئة المصرية العامة للكتاب تشارك في معرض أبو ظبي للكتاب

الهيئة المصرية العامة للكتاب تشارك في معرض أبو ظبي للكتاب

فيما قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب: "إن الهيئة تشارك في المعرض بمجموعة كبيرة من إصداراتها المختلفة في كافة فروع المعرفة، منها مشروعات "استعادة طه حسين، أدباء القرن العشرين، عقول، حكايات النصر، ديوان الشعر المصري، الإبداع العربي"، وغيرها وأبرز الدراسات عن الأديب العالمي وأحدث الإصدارات التي تتنوع بين الرصيد الثقافي الزاخر والحديث نتاج المبدعين والمفكرين والكتاب.

الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية في معرض أبو ظبي

ويستضيف معرض أبو ظبي، مائدة مستديرة بعنوان: “إسهام الأصوات النسائية المصرية في الرواية العربية”، من خلال لقاء يجمع الدكتور ريم بسيوني، لفوزها بجائزة الشيخ زايد في الآداب، وجمهور المعرض في دورته الحالية، بالإضافة إلى عدد كبير من الفاعليات الثقافية والفنية التي تشارك بها مصر، في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب.