الإثنين 29 أبريل 2024
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مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول الموالح

محصول الموالح
محصول الموالح

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الموالح مراعاتها:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: أهم العمليات
1-المحافظة على انتظام الرى خلال الموسم
2-التخلص من الحشائش الموجودة في المزرعة
3-فحص النموات الحديثة لمقاومة الحشرات الثاقبة الماصة
4-الاهتمام بنظافة النقاطات والفلاتر
5-الاهتمام ببرنامج رش العناصر الصغرى
6-يتم إضافة مادة ناشرة على جميع المبيدات اثناء عمليات الرش 
ثانيا: التسميد
ا- الشجارات تروى بالتنقيط للفدان
الرية الأولى: 3 ك سلفات نشادر + 1،5ك سلفات ماغنسيوم
الرية الثانية: 3 ك سماد مركب 19 -19-19
الرية الثالثة: 3 ك سلفات بوتاسيوم + 2 لتر حامض فوسفوريك
الرية الرابعة: 2 ك نترات كالسيوم
الرية الخامسة: 2 لتر حامض هيوميك 
ب-الرش الورقي 
يتم الرش الورقي بمعدل مرة كل شهر ويكون فى حالة ظهور أعراض نقص العناصر على الأشجار ويكرر ويتم كما يأتي
300 جم  سلفات حديد + 300 جم زنك مخلبى +300 جم  منجنيز مخلبى + 150 جم سلفات نحاس  +100جم ماغنسيوم+ 50جم بوركس +250جم يوريا/ 600 لتر ماء ( لرفع كفائة الامتصاص) 
ثالثا: برنامج الري
ااستهلاك المائى لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 40 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4   48 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5  56  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6  64  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8  72  لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 84 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10   88 لتر/شجرة
رابعا: برنامج المكافحة
1-فى حالة حدوث اصابة باكاروس الموالح يمكن مكافحتها باستخدام نومولت بمعدل 35 سم / 100 لتر ماء او اورتس بمعدل 57 – 100 سم / 100 لتر ماء
2-بدء مقاومة ذبابة الفاكهة فى مزارع البرتقال الصيفى باستخدام اكتيليك بمعدل 150 سم / 100 لتر ماء
3-يراعى عدم جمع المحصول المعامل بمخلوط الرش الا بعد انقضاء المدة اللازمة لعدم وجود المبيد (فترة ما قبل الحصاد (PHI فترة ما قبل الحصاد 15 ايام في الموالح
4- الرش لمقاومة عفن السرة في البرتقال أبو سرة مع نهاية هذا الشهر ومقاومة الأكاروسات.
5- الاستمرار في مقاومة عفن السرة عند وصول نسبة التزهير لي 70%
6- متابعة الاصابة بالمن والتربس والذبابة البيضاء والبقة الخضراء ومقاومتها حسب التوصيات.

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصول

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