الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة" تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصولي الجوافة والموالح

محصول الجوافة
محصول الجوافة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محصول الجوافة مراعاتها، خلال شهر يناير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
أولا: اهم العمليات
1- التقليم للأشجار البالغة خفيف الى متوسط تبعا لحالة الاشجار وذلك بإزاله 1/3 او نصف طول الافرع التي عمرها سنة وهذا يؤدى الى تنشيط البراعم ونموها الى افرع خضرية قوية تعمل على تحسين المحصول الناتج من الثمار.
2- كذلك يجب ازالة الافرع الجافة والمصابة والمتزاحمة لفتح قلب الشجرة ليتخللها الشمس والهواء ليزيد ذلك من جودة الثمار، اما الاشجار الصغيرة فيكتفى بإزاله الافرع المصابة او الجافة والمتزاحمة
ثانيا: التسميد
1- يضاف سماد عضوي وسوبر فوسفات ونترات مع مراعاة عمر الشجرة 
2- وعموما ينصح بإضافة السماد النتراتى في شهر فبراير (200-250جم ازوت) كما يضاف 400جم سلفات بوتاسيوم للشجرة ايضا واحد كجم سوبر فوسفات مع 8-10 مقطف للشجرة من السماد العضوي للأشجار البالغة وتقل المعدلات الى النصف للأشجار الصغيرة.

 

ثالثا: برنامج الري
السنة الأولى 5 لتر/ الشجرة 
السنة الثانية 7 لتر/ الشجرة 
السنة الثالثة 15 لتر/ الشجرة 
السنة الرابعة 25 لتر/ الشجرة 
السنة الخامسة 55 لتر/ الشجرة 
السنة السادسة 45 لتر/ الشجرة 
السنة السابعة 50 لتر/ الشجرة
 

كما أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، نشرة بأهم التوصيات الفنية الواجب على مزارعي محاصيل الموالح مراعاتها، خلال شهر يناير:
وتمثلت التوصيات في الآتي:
اولا: اهم العمليات 
تقليم الاشجار بعد جمع المحصول وازالة الافرع المتزاحمة والمتشابكة مع ترك مسافات بين الاشجار وازالة الحشائش
ثانيا التسميد
اضافة السماد العضوي والفوسفاتى في حالة عدم اضافتهم في الشهر السابق 
ثالثا: الري
اﻹستهلاك المائي لأشجار الموالح حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط (لتر / يوم / شجرة). 
عمر الشجرة بالسنوات 1-2 12 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 2-3 16 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 3-4   20 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 4-5 24 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 5-6 28 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 7-8 32 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات 8-10 36 لتر/شجرة
عمر الشجرة بالسنوات أكثر من 10 40 لتر/شجرة
رابعا: برنامج المكافحة
الاستمرار في معالجة التصمغ
- يتوقع ظهور الاصابة بالنيماتودا - سقوط الاوراق من الافرع العلوية 
يتم العلاج بعد اجراء تحليل للتربة ومعرفة مستوى النيماتودا
يفضل عند علاج النيماتودا ان يكون قد تم الانتهاء من جمع المحصول

الزراعة تصدر نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعي محصولي الجوافة

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