استعادة الريادة عالميًا.. ثورة تطوير فى مصانع "مصر شبين الكوم للغزل والنسيج"

واصل الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، جولاته الميدانية للوقوف على مستجدات التنفيذ في مختلف المشروعات في إطار استراتيجية العمل وخطة التطوير والتحديث وتوطين التكنولوجيا الحديثة فى جميع القطاعات التابعة، خاصة المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج ومعدلات الإنجاز والتنفيذ في جميع المواقع على مستوى الجمهورية.

وزار الوزير، أمس الأحد، شركة "مصر شبين الكوم" للغزل والنسيج بمحافظة المنوفية، بحضور أيمن صادق، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، والمهندس أحمد شاكر، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وذلك لتفقد سير العمل فى المصانع ومعدلات الإنتاج والوفاء بمتطلبات السوق المحلية وعقود التصدير، خاصة من المنتجات التي تم فتح أسواق تصديرية أمامها مؤخرًا، ومدى الالتزام بالجدول الزمني للانتهاء من تنفيذ المصنع الجديد الذى تشمله خطة التطوير.

الالتزام بإجراء عمليات الصيانة

في مستهل الزيارة، تفقد الدكتور عصمت مصانع الشركة، التي تضم 7 مصانع، 4 منها لإنتاج الخيوط القطنية والمخلوطة بالألياف الصناعية وآخران لإنتاج خيوط الإكريليك الصوفي والطرف المفتوح، ومصنع جديد لإنتاج خيوط الغزل المدمج.

وتابع عمليات التشغيل والإنتاج وحجم المبيعات المحلية والصادرات لأبرز منتجات الشركة من الغزول والأقمشة ومدى توافر الأقطان اللازمة لعمليات التصنيع، والالتزام بإجراء أعمال الصيانة الدورية لخطوط الإنتاج.



استعرض الدكتور محمود عصمت، معدلات التنفيذ لأعمال التطوير الجارية، والتي تشمل مصنع "غزل 2" في مختلف المراحل التنفيذية، والذي يقع على مساحة 24716 مترًا مربعًا، لإنتاج أجود أنواع الخيوط المدمجة والحلقية بعدد 47328 مردنًا، وبطاقة إنتاجية يومية تصل إلى 10 أطنان، في ضوء الجدول الزمني لبدء التشغيل التجريبي.

ووجه بضرورة الالتزام بتوقيتات تركيب الماكينات، وبدء الإنتاج فى ظل الدراسات التسويقية، والتي تم اعتمادها للمنتج الجديد وزيادة الطلب الخارجي على الغزول الرفيعة من إنتاج المصانع الجديدة، لافتًا إلى أن مشروع التطوير يشمل كل المراحل المتعلقة بصناعة الغزل والنسيج ويتكامل مع القطاع الخاص.

وأشار إلى توفير احتياجات المصانع الخاصة من الغزول الرفيعة، بل وهناك اتفاقات تمت لإنتاج أنواع خاصة من الغزول بدلًا من استيرادها، وهناك تواصل دائم لتلبية الاحتياجات المحلية من الغزول الرفيعة، لافتًا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة بضرورة التعاون والشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وتعظيم الاستفادة، ما تم ضخه من استثمارات ضخمة لاستعادة الريادة عالميًا في هذا القطاع.

ولفت إلى توفير المواد الخام بجودة عالية لتشغيل المصانع الخاصة للملابس الجاهزة، وأن هناك فرصًا للشراكة في مختلف مراحل المشروع؛ انطلاقًا من التوجه العام لدعم وتشجيع الاستثمار الخاص في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.



جدير بالذكر أن شركة مصر شبين الكوم للغزل والنسيج تأسست عام 1959 على مساحة إجمالية 155 فدانًا، وفي عام 2021 اندمجت بها 4 شركات، هي: الدلتا، ميت غمر، كوم حمادة، الشرقية، ليصبح إجمالي مصانع الشركة 15 مصنعًا وتقوم الشركة بإنتاج الغزول "خيوط قطنية ومخلوطة وفسكوز وبليستر وطرف مفتوح والإكريليك" إلى جانب الأقمشة للاستخدامات المنزلية.