وزير قطاع الأعمال: التعاقد على تصدير إجمالي إنتاج "غزل 4" حتى ديسمبر المقبل

كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التعاقد على تصدير إجمالي إنتاج مصنع "غزل 4" بالكامل حتى ديسمبر المقبل.

وناقش وزير قطاع الأعمال العام خلال جولة له في مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، خطة تشغيل المصانع القائمة والتعديلات المطلوبة في خطوط الإنتاج للوفاء بمتطلبات العملاء وتسويق المنتج وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة الدورية لزيادة الإنتاج طبقًا للعقود المبرمة، وموقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة، والانتهاء من مخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة.

وأكد الحرص الدائم والمستمر لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في شتى القطاعات التابعة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لاسيما في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بجميع مراحله، وذلك في إطار إستراتيجية العمل والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى توفير كميات الأقطان التي تلبي الاحتياجات التشغيلية للمصانع والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلاً من استيرادها، بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.

وكذلك متابعة الأعمال الجارية في مختلف محاور مشروع التطوير وجميع مواقع العمل ومنها محطة الكهرباء ومصانع النسيج والصباغة والتجهيزات وغيرها.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تحتل نحو 40% من إجمالي استثماراته، وكذلك مواعيد الانتهاء وجداول التشغيل التجريبي والافتتاحات للمصانع الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدي لأي معوقات تحول دون ذلك.