الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

وزير قطاع الأعمال: التعاقد على تصدير إجمالي إنتاج "غزل 4" حتى ديسمبر المقبل

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال

كشف الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أنه تم التعاقد على تصدير إجمالي إنتاج مصنع "غزل 4" بالكامل حتى ديسمبر المقبل.

وناقش وزير قطاع الأعمال العام خلال جولة له في مصانع الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، خطة تشغيل المصانع القائمة والتعديلات المطلوبة في خطوط الإنتاج للوفاء بمتطلبات العملاء وتسويق المنتج وتوفير قطع الغيار وأعمال الصيانة الدورية لزيادة الإنتاج طبقًا للعقود المبرمة، وموقف تنفيذ خطة تدريب الكوادر البشرية التي يتم إعادة تأهيلها لتشغيل المصانع الجديدة، والانتهاء من مخطط التطوير الشامل وإعادة رسم وتخطيط ومراجعة الأعمال الخاصة برفع كفاءة المناطق المحيطة.

وأكد الحرص الدائم والمستمر لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في شتى القطاعات التابعة في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لاسيما في المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج بجميع مراحله، وذلك في إطار إستراتيجية العمل والتي تقوم على التحديث والتطوير وتوطين التكنولوجيا وفتح المجال أمام القطاع الخاص، مشيرًا إلى توفير كميات الأقطان التي تلبي الاحتياجات التشغيلية للمصانع والتواصل مع شركاء العمل من القطاع الخاص لتوفير احتياجاتهم من أجود الغزول الرفيعة اللازمة للصناعة بدلاً من استيرادها، بالإضافة إلى التصدير كهدف رئيسي.

وكذلك متابعة الأعمال الجارية في مختلف محاور مشروع التطوير وجميع مواقع العمل ومنها محطة الكهرباء ومصانع النسيج والصباغة والتجهيزات وغيرها.

وقالت وزارة قطاع الأعمال العام، إن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تحتل نحو 40% من إجمالي استثماراته، وكذلك مواعيد الانتهاء وجداول التشغيل التجريبي والافتتاحات للمصانع الجديدة، مشددًا على ضرورة الالتزام بتلك التوقيتات والمتابعة اليومية للتصدي لأي معوقات تحول دون ذلك.

قطاع الاعمال وزير قطاع الأعمال العام استثمارات شركات قطاع الأعمال إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام الدكتور محمود عصمت

مواد متعلقة

وزير قطاع الأعمال: التوسع فى الصناعات التحويلية لتعظيم العائد الاقتصادى

وزير قطاع الأعمال العام يتفقد أعمال تطوير مصانع شركة النصر لصناعة المواسير

وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الشراكة مع القطاع الخاص

الأكثر قراءة

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

تحريات الرقابة الإدارية حول اتهام 6 مسئولين بسرقة 100 طن سولار من هيئة النقل العام

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 28-4-2024

سعر الفيش والتشبيه 2024 وخطوات استخراجه اونلاين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة