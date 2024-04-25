وزير قطاع الأعمال: التوسع فى الصناعات التحويلية لتعظيم العائد الاقتصادى

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، على أهمية منتجات شركة النصر للملح التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، المتنوعة من الملح ومشتقاته المختلفة لتلبية احتياجات الصناعة بوجه عام وصناعة المواد الغذائية بشكل خاص.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، في بيان، اليوم الخميس، إلى ضرورة التوسع في الصناعات التحويلية لتعظيم العائد الاقتصادي، وأهمية الحفاظ على العمل بالمعايير الخاصة بسلامة الغذاء ونظم الإدارة البيئية لإنتاج جميع أنواع الملح، وإجراء فحوصات متعددة بشكل منهجي لمطابقة جميع المواصفات ذات الصلة.

وأوضح وزير قطاع الأعمال العام أن مشروع استخراج الأملاح والمعادن من المحلول المر يأتي بالشراكة مع القطاع الخاص الذي يمتلك خبرات وقدرات تكنولوجية ومالية وإدارية؛ تمكنه من فصل العناصر المهمة مثل الماغنسيوم والبوتاسيوم وغيرها.

ولفت إلى خطة الوزارة في تطوير مشروعات الشركات بالتعاون مع القطاع الخاص المصري والأجنبي، والعمل على استكمال خطط التطوير في الشركات، ما يسهم في تنمية الاستثمارات والعمل على زيادة العوائد والإيرادات.

جدير بالذكر أن شركة النصر للملاحات تأسست عام 1961 وتعد من أكبر شركات الملح في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، وتقوم باستخراج الملح الخام وجميع العمليات الصناعية المرتبطة به من غسيل وطحن وتكرير وتعبئة وتوزيع في الداخل والخارج، وتعتمد- بعد اندماج شركة المكس للملاحات بها لتحقيق التكامل في الأنشطة- على 4 ملاحات شمسية تتمثل في ملاحة برج العرب، وملاحة سبيكة بشمال سيناء، وملاحة المكس بالإسكندرية، وملاحة بورسعيد بمدينة بورفؤاد.