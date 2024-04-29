7 أوجه نقص غذائية تبطئ عملية التمثيل الغذائي

تحتاج وظيفة التمثيل الغذائي في الجسم إلى عناصر غذائية معينة لتعمل بشكل جيد، تلعب الفيتامينات ب المركب والحديد واليود أدوارًا حاسمة في عملية التمثيل الغذائي.

يشاركنا خبير التغذية مانبريت كالرا 7 حالات نقص في العناصر الغذائية التي يمكن أن تبطئ عملية التمثيل الغذائي لديك بالإضافة إلى مصادرها.

1. فيتامين د: عنصر غذائي مهم يعمل على تحسين امتصاص الخلايا للجلوكوز وتحسين عملية التمثيل الغذائي، التعرض لأشعة الشمس لمدة 10-15 دقيقة يوميًا للتأكد من عدم نقص هذا الفيتامين المهم. تعد زيوت كبد السمك، ولحم الأسماك الدهنية، وصفار البيض، والجبن من بعض مصادر فيتامين د، ويمكن ملاحظة نقص فيتامين د في أعراض مثل التعب، والأرق، وآلام العظام، وتساقط الشعر، وضعف العضلات.

2. فيتامين ب12: ضروري لعملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات والدهون والبروتينات. تعتبر الأطعمة المخمرة مثل الدوسة والكفير واللبن الرائب وغيرها مصادر ممتازة لفيتامين ب12. أعراض نقص فيتامين ب 12 هي ضعف العضلات، وصعوبة المشي، والغثيان، وفقدان الوزن، والتهيج.

3. السيلينيوم: هذا العنصر الغذائي المهم يحسن عمل الغدة الدرقية ويعزز عملية التمثيل الغذائي. يمكنك الحصول على جرعتك من السيلينيوم من بذور الجوز البرازيلي والبندق وعباد الشمس. بعض أعراض نقص السيلينيوم هي ضعف وظيفة المناعة، وتأثيرات القلب والأوعية الدموية، ومشاكل الإنجاب والخصوبة، واختلال وظائف الغدة الدرقية، والأعراض العصبية، وتشوهات العضلات والعظام.

4. الزنك: يدخل في العديد من العمليات الأيضية، بما في ذلك تخليق البروتين ونشاط الإنزيمات. يمكنك استهلاك بذور اليقطين والحمص والكاجو لضمان تناول كمية كافية من الزنك. يعد تساقط الشعر، وتغيرات الجلد والشعر، ومشاكل العين، وفقدان حاستي التذوق والشم، والإسهال، من العلامات الواضحة لنقص الزنك.

5. النحاس: له دور في استقلاب الطاقة وامتصاص الحديد. يمكنك تناول وعاء من الماء النحاسي وبذور عباد الشمس والعدس وبذور القنب لضمان مستويات كافية من النحاس في الجسم. تشمل علامات نقص النحاس فقر الدم، وانخفاض درجة حرارة الجسم، وكسور العظام وهشاشة العظام، وانخفاض عدد خلايا الدم البيضاء، وعدم انتظام ضربات القلب، وفقدان الصباغ من الجلد، ومشاكل الغدة الدرقية.

6. الحديد: يحسن النشاط الأيضي ويقلل التعب. يعتبر التمر والرمان والمنكا والخضروات الورقية الخضراء مثل الميثي والقطيفة من المصادر المهمة للحديد. الجلد الأصفر، والتعب غير المبرر، وضيق التنفس، وسرعة ضربات القلب، والصداع وغيرها هي علامات نقص الحديد.

7. البروتين: يساعد في تخليق الإنزيمات والهرمونات المشاركة في عملية التمثيل الغذائي. العدس والبانير والحليب والبقوليات هي بعض مصادر البروتين. دهون الكبد، مشاكل الجلد والشعر، فقدان كتلة العضلات، تغيرات المزاج، الضعف والتعب، كلها علامات على نقص البروتين.