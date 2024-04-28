"منيو بطريقة برايل".. مبادرة "رؤية" لدعم المكفوفين في مصايف الإسكندرية (بث مباشر)

تولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اهتماما كبيرا بذوي القدرات الخاصة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد طبقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مبادرة "رؤية" للاهتمام بذوي القدرات الخاصة تحديدا المكفوفين من خلال تنفيذ قوائم طعام بطريقة برايل.

وقامت "الدستور" بعمل بث مباشر مع الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذة هبة توفيق صاحبة فكرة مبادرة "رؤية" لسرد كافة التفاصيل بالمبادرة.