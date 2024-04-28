الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"منيو بطريقة برايل".. مبادرة "رؤية" لدعم المكفوفين في مصايف الإسكندرية (بث مباشر)

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

تولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف اهتماما كبيرا بذوي القدرات الخاصة، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقد طبقت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف مبادرة "رؤية" للاهتمام بذوي القدرات الخاصة تحديدا المكفوفين من خلال تنفيذ قوائم طعام بطريقة برايل.

وقامت "الدستور" بعمل بث مباشر مع الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والأستاذة هبة توفيق صاحبة فكرة مبادرة "رؤية" لسرد كافة التفاصيل بالمبادرة.

ذوى القدرات الخاصة الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة رؤية المكفوفين الادارة المركزية للسياحة والمصايف

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