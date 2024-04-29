الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

مصر الجديدة تشهد احتفالات مميزة بأحد الشعانين .. و"الكلدان": نشكر الرئيس

الخور أسقف بولس ساتي
الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس

ترأس الخور أسقف بولس ساتي للفادي الأقدس، المدبر البطريركي للكلدان، ورئيس الطائفة بمصر، قداس أحد الشعانين، وذلك بكاتدرائية بازيليك ومزار العذراء سيدة فاتيما، بمصر الجديدة.

تضمنت الذبيحة الإلهية خروج المؤمنين خارج الكنيسة، حاملين أعضاء السعف، والزيتون، هاتفين هوشعنا لابن داود، ثم دخلوا من الباب الكبير للكاتدرائية.

يذكر أن هذه هى المرة الأولى، التي يخرج الشعب فيها خارج مبنى الكاتدرائية، حيث تشكر القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية على الحرية لجميع الشعب، ليعيش إيمانه بحرية، واحترام.

عيد دخول السيد المسيح لأورشليم

كما احتفلت أمس، كنائس الروم الملكيين الكاثوليك بالقاهرة، بقداسات عيد دخول الرب يسوع إلى أورشليم (أحد الشعانين)، حيث ترأس الأرشمندريت بيو فرح، راعي كاتدرائية القيامة، بالظاهر، والوكيل البطريركي بالقاهرة، والإسكندرية، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي.

وترأس الأب شارل ديب، رئيس دير المخلص، بلبنان، صلاة القداس الإلهي الاحتفالي، بمناسبة بأحد الشعانين، بكنيسة سيدة البشارة، بشبرا، بمشاركة الإكسرخوس جورج بنا، راعي الكنيسة، والوكيل البطريركي بالسودان.

وفي كنيسة القديس كيرلس، بمصر الجديدة، ترأس الإيكونوموس رفيق جريش، راعي الكنيسة، قداس أحد الشعانين، بمشاركة الأب ساسين غريغوار.

كذلك، ترأس الأب نبيل إشعياء، راعي كنيسة العذراء الطاهرة، بمصر الجديدة، قداس عيد دخول الرب يسوع إلى أورشليم، بمشاركة الأب رامز قلليني، كما ترأس الأرشمندريت جورج فراس، راعي كنيسة مريم سيدة السلام، بجاردن سيتي، قداس أحد الشعانين.

وترأس الأرشمندريت كيرلس مشنتف، راعي كنيسة القديس يوسف، بالزيتون، قداس أحد الشعانين، كما ترأس القداس الاحتفالي أيضًا بكنيسة القديس جاورجيوس، بالرضوانية.

ودارت كلمات العظة حول "أحد الشعانين". وعقب القداسات الإلهية، أقيمت دورة الشعانين، بساحات الكنائس المذكورة.

هذا واحتفلت أمس، كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بأشمون، بأحد الشعانين، حيث ترأس صلاة القداس الإلهي الاحتفالي الأب جورج وديع، راعي الكنيسة، كما تضمنت الذبيحة الإلهية مباركة أغصان السعف، والزيتون.

وألقى الأب جورج عظة الاحتفال بعنوان "يسوع بين دخوله أورشليم وهتاف الجمع أوصانا في الأعالي وهتاف الشعب اصلبه اصلبه". وعقب القداس الإلهي، أقيمت صلاتا الجناز العام، والبصخة المقدسة.

بولس ساتي “بولس ساتي “بولس ساتي”

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