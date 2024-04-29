الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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شكرى: نرفض أى حل عسكرى فى رفح الفلسطينية

سامح شكري
سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إنه يجب أن نضع حدا للأزمة الجارية في قطاع غزة من أجل حل القضية الفلسطينية.

وشدد شكري، خلال كلمته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بعنوان "الضغوطات في الشرق الأوسط"، على رفض أي حل عسكري في رفح الفلسطينية، مؤكدًا ضرورة تجنب كارثة إنسانية بحق المدنيين والنازحين.

العمل على وقف إطلاق النار فى قطاع غزة

وتابع: يجب العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث إننا نعمل على تحقيق حل الدولتين ووقف التصعيد في المنطقة.

وأوضح وزير الخارجية المصري، أن هناك مقترحا مطروحا على الطاولة بشأن الوصول إلى هدنة في قطاع غزة وعلى الجانبين دراسته.

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