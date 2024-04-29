الأردن: نتنياهو لا يسعى للسلام ويجُر المنطقة إلى الحرب

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إنه يجب الاتفاق على مسار حقيقي للوصول إلى السلام وتحقيق حل الدولتين، لافتًا إلى أن نتنياهو لا يسعى لتحقيق السلام بل يجر المنطقة إلى الحرب.

وأضاف الصفدي، خلال كلمته في جلسة حوارية بالمنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض بعنوان "الضغوطات في الشرق الأوسط": "يجب وضع خطة لضمان تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني".

حل الدولتين السبيل الوحيد لتحقيق السلام

ونوَّه وزير الخارجية الأردني بأن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية يُقوّض كل سبل حل الدولتين، مشيرًا إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

وتابع: "ندعم الإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة ونؤكد ضرورة وقف إطلاق النار".