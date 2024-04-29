الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تقرير: التدخل الحكومى يهدد بإيقاف نشاط كرة القدم فى إسبانيا

الليجا
الليجا

أشارت تقارير صحفية إلى أن نشاط كرة القدم في إسبانيا يواجه خطر الإيقاف من قبل الاتحاد الدولي للعبة، فيفا، والاتحاد الأوروبي “يويفا”.

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم يهددان بإيقاف نشاط كرة القدم في إسبانيا بسبب التدخل الحكومى في تنظيم اللعبة.

وأكدت “آس” أن الاتحاد الدولي يعتبر أن خطاب المحكمة الرياضية لا يتوافق مع ما هو مطلوب في خطابهم، ومنح الحكومة الإسبانية مهلة حتى يوم الجمعة المقبل لتوضيح حقيقة تدخلهم.

وأكملت: "الاتحاد الأوروبي والدولي يلتزمان بالرسالة الموجهة للمحكمة الرياضية الإسبانية، إذ قام الأمينان العامان ماتياس جرافستروم وثيودور ثيودوريديس باستجواب اللجنة التي تريد الحكومة فرضها على الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وحذروا من رفضهم التدخل السياسي في إدارة شئون اللعبة".

وواصلت الصحيفة نقلًا عن مصادرها لدى الاتحادين الأوروبي والدولي أن الحكومة الإسبانية مطالبة بتقديم إجابات عن الأسئلة الآتية: "على أي أساس قانوني تم تعيين هذه اللجنة؟ وما هو تكوين هذه اللجنة ومن اختار أعضائها؟ وما هي ولاية اللجنة؟ وما هي سلطاتها؟ وما هي العلاقة التي تربط اللجنة بهيئات صنع القرار القانونية في الاتحاد الإسباني؟".

وفرضت "آس" احتمالين لأزمة الحكومة الإسبانية مع الاتحادين الدولي والأوروبي، الأول هو إما أن تقدم المحكمة الرياضية إجابات مرضية لتساؤلات الاتحادين، ولكن بدون اتخاذ أي نوع من التدابير أثناء انتظار الأحداث المستقبلية، أو أنه سيصبح من المفهوم أن التدخل السياسي حقيقي وهو ما يعرض الاتحاد الإسباني لعقوبات.

الاتحاد الإسباني معرض للاستبعاد من قبل فيفا

وفي حالة ثبوت التدخل السياسي في إسبانيا، يصبح الاتحاد الإسباني معرضًا للاستبعاد من قبل “فيفا” وخروجه من كل المسابقات التابعة للاتحادين الأوروبي والدولي، وأولها بطولة أمم أوروبا المقبلة، يورو 2024، وكأس العالم 2026.

وأشارت آس إلى أن توقيع العقوبة على الاتحاد الإسباني سيعني أيضًا الخروج من المنافسة على الفوز بحقوق تنظيم بطولة كأس العالم 2030.

فيفا الاتحاد الأوروبي يويفا نشاط كرة القدم التدخل الحكومي اسبانيا

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