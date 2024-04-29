مثقفون يناقشون تمويل العمل الثقافي بين الفرص والتحديات

عقد بالمجلس الأعلى للثقافة حلقة نقاشية “تمويل العمل الثقافي بين الفرص والتحديات” ونظمته لجنة تطوير الإدارة الثقافية وتشريعاتها بالمجلس برئاسة دكتور سعيد المصري.

تفاصيل لقاء تمويل العمل الثقافي

وأدارت لقاء تمويل العمل الثقافي عبير مجاهد مديرة مكتبة معهد جوته بالقاهرة وعضو اللجنة ودكتور محمد عبد الدايم مساعد وزير الثقافة وعضو اللجنة، وشارك بها الكاتبة الناقدة المسرحية رشا عبد المنعم مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالمجلس الأعلى للثقافة.

وأكدت أن مشكلة تمويل العمل الثقافي التي تواجهها المؤسسة الثقافية واجهتها أيضا فرق المسرح المستقل، وأن الجهات الداعمة في الغالب لا تدرك أهمية الدور الذي تقوم به الثقافة في حياة الأفراد، وأشارت إلى تجربة ملهم التي قامت بها وزارة الثقافة.

من جهتها، تحدثت الكاتبة عزة كامل رئيس مجلس أمناء مؤسسة وسائل الاتصال، عن تمويل العمل الثقافي وكيف أنه موضوع جدلي وأن العاملين في القطاع الثقافي يواجهون تحديات متعددة مثل الحروب والنزاعات التي تكون في أولوية الاهتمام ويوجه إليها الدعم والمعونات وهذا ينعكس على الثقافة التي يجب أن تكون حاضرة في كل الأوقات وقت الحرب والسلم.

البعض يرى الثقافة عمل نخبوي ليس له علاقة بمختلف طبقات الشعب

وأضافت أن ميزانية الثقافة تقريبا 1٪ من ميزانية الدولة ومنها 80 أو 90٪ رواتب.

وأكدت أن الثقافة الرقمية تؤثر سلبا على العمل الثقافي وأن الدولة عليها دور كبير فلابد من زيادة ميزانية الثقافة وزيادة حرية الإبداع.

من جانبها، أكدت لمياء لطفي مدير برنامج مناهضة التمييز بمؤسسة المرأة الجديدة، خلال لقاء تمويل العمل الثقافي على أن معضلة التمويل تتمثل في أن المؤسسة الثقافية ليس لها حساب بنكي أو خبرة عميقة في كتابة المشروعات حتى تكون مقنعة للجهات الداعمة.

وتحدثت عن الشراكات مع أطراف مختلفة مثل مؤسسات المجتمع المدني ومشكلة المنافسة بين العمل الخيري والثقافي التمويل دائما يكون للخيرى أكثر من الثقافي لأنه يسد ثغرات مرتبطة بالفقر والمشاكل الاقتصادية وأكدت على فكرة التوعية بأهمية النشاط الثقافي.

وبدورها أشارت منى شاهين خبيرة تنمية ثقافية إلى أن هناك مواهب فنية ومجتمعية وإبداعية تحتاج أن تتلقى الخدمات الثقافية فلابد من تنشيط قصور الثقافة وما يواجه الثقافة من عقبات تتمثل فى قلة التمويل والعقبات الإدارية والبيروقراطية.

وأكدت أن الدعم الحكومي محدود جدا ليس ماديا فقط لكن في البيروقراطية أيضا ومعظم، قصور الثقافة تحتاج بنية تحتية فلابد من تغيير الثقافة المجتمعية فيما يتعلق بالتبرع والتطوع.