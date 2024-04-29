الدكتورة رباب الشريف أول عميدة لكلية النانو تكنولوجي: قريبًا سنجد علاج للسرطان (حوار)

فى 2018 وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج التكنولوجيا في الجامعات والكليات، وكانت جامعة القاهرة هي صاحبة المبادرة الأولى بتنفيذ توجيهات الرئيس، حيث أنه في يناير 2019، وجه الدكتور محمد عثمان الخشت، بالبدء في إجراءات إنشاء كلية دراسات عليا للنانو تكنولوجي، وبالفعل تم إنشاؤها وافتتاحها في مايو 2021 لتكون أول كلية بمصر في مجال علوم النانو تكنولوجي، تتخصص في عدة علوم بينية وتجمع تحت سقف واحد تقنيات حديثة مكلفة وباهظة، وتهدف إلى إعداد قاعدة عريضة من الباحثين وجيل من المبدعين والمجددين في تقنيات النانو، واستخدام التعليم التكنولوجي في إجراء البحوث المبتكرة التي تدعم معرفة الطلاب بها واستخدامها والتوسع في مجالات تطبيقاتها وتحقيق الفائدة المرجوة منها لصالح المجتمع، بما يساهم في تعظيم علاقة الجامعة مع التكنولوجيا وتحقيق رؤية مصر 2030.

وخلال الأسابيع الماضية، صدر قرار جمهوري رسمي بتعيين الدكتورة رباب الشريف لتكون عميدة لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى لتصبح أول عميدة لهذه الكلية.

"الدستور" أجرت حوارًا خاصًا معها عن الكلية ومدى الإقبال عليها..

ما رأيك كونك أول عميدة لكلية "النانو تكنولوجى"؟

لى الشرف أن أكون أول عميدة لكلية النانو تكنولوجي بجامعة القاهرة، وهذا شرف عظيم لي وسوف أكون على قدر المسئولية، وهذه المسئولية التي أعطاها لنا الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن طلب أن يكون مجال التكنولوجيا متوسع في الجامعات والكليات.

ماذا عن كلية النانو تكنولوجى؟

كلية النانو تكنولوجي هي أحدث كلية بجامعة القاهرة وهي الكلية رقم 27 بالجامعة، وتم إنشاؤها في مايو 2021، بناء على إرادة وتصميم قوى من القيادة السياسية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

ما الهدف من كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجى؟

كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي تستهدف المساهمة في التنمية الشاملة بتنمية البحوث وخلق كوادر لوظائف المستقبل؛ لأن تكنولوجيا النانو هي أحدث التكنولوجيات الناشئة الواعدة التي ينتظر أن ترسم خارطة العلوم المستقبلية، وتكون قاطرة للاقتصاد العالمي؛ لما لها من تطبيقات مؤثرة في مجالات إنتاج الطاقة، وتحلية المياه، وتخليق المواد الجديدة التي لها صفات فريدة يكون لها السبق في العديد من الصناعات الثقيلة ومواد البناء، كما تدخل بقوة في المجالات الطبية، والصيدلانية، وتصنيع الدواء، وعلاج وتصنيع الأسنان، وقطع الغيار الآدمية البديلة.

متى تم أخذ التكليف بعمل كلية للنانو تكنولوجى؟

في عيد العلم لعام 2018 الرئيس ألقى كلمة كانت مسئولية على أكتفانا جميعًا، وقال: أتمنى التكنولوجيا الحديثة تكون على أرض مصر بأيادي مصرية.

وكانت هذه أول رسالة من الرئيس للعمل على التكنولوجيا الحديثة، وكانت المبادرة الأولى من جامعة القاهرة عكفنا على ملف إنشاء أول كلية للنانو تكنولوجي والحمد لله تم افتتاحها رسميًا في 2021، وهى من كليات الجيل الرابع وتخدم كل التخصصات العلمية في مصر بداية من القطاع الطبي بأكمله وتخدم كلية الآثار والهندسة والحاسبات والمعلومات لتطبيق النانو تكنولوجى فى جميل المجالات وتسعى لتحقيق الإستراتيجية القومية لوزارة التعليم العالي وإستراتيجية جامعة القاهرة لتحقيق البحث العلمى.

ما هى الإمكانيات المتاحة للكلية؟

يوجد لدينا 3 أقسام وهي: قسم التصنيع، وقسم التكنولوجيا الحيوية وقسم الترميم، ويوجد لدينا بعض المميزات التي نعمل عليها من خلال النانو تكنولوجى لحماية الآثار.

هل يوجد إقبال كبير من الطلاب على الكلية؟

نعم الإقبال كبير خاصة من طلاب كلية الصيدلة وكليات الطب، والآن يتم استخدام النانو تكنولوجى فى الأمراض المستعصية مثل السكر وشلل الرعاش والسرطان والزهايمر، وفي مجموعة كبيرة من الطلاب تسجل الآن في استخدام النانو تكنولوجي في علاج السرطان ويوجد مجموعات أخرى تعمل على استخدام النانو تكنولوجي في تحلية مياه البحر أو تنقية الهواء أو تصنيع خلايا شمسية.. النانو تكنولوجى على أعتاب الثورة الصناعية الخامسة والتى سوف يكون فيها طفرة فى كل المجالات منها العسكرى والأمنى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

هذا الملف ملف أمن قومى من الدرجة الأولى لتحقيق الأمن والأمان فى كل المجالات ورؤية الدولة ورؤية الرئيس في محلها لتوطينها في مصر بأيادى مصرية.

إلى أين وصل تصنيف مصر في مجال النانو تكنولوجى؟

تصنيفنا وصل لـ16 من بين 30 ألف جامعة في تخصص النانو تكنولوجى ووصلنا للمربع الذهبي أيضًا وهذا التصنيف يدل على وجود علماء وطنيين وكبار في مجال النانو تكنولوجي لأنه طريقة لتحقيق حياة كريمة للمواطن ونحن قادرون على ذلك.

ما رأيك فى توظيف المرأة فى العديد من المجالات كونك أول عميدة لهذه الكلية؟

المرأة المصرية تعيش فى العصر الذهبي لها لأن القيادة السياسية أعطت المرأة حقها فهي موجودة الآن في مجلس النواب والشيوخ والجامعات والنيابة، فهي في كافة الوظائف التي كانت لا تحلم أن تصل إليها والعنصر الأساسي فى التقييم أصبح فى الكفاءة وليس النوع أو الجنس أو الدين .

حدثينا أكثر عن هيكلة كلية النانو تكنولوجى؟

تم هيكلة كلية النانو تكنولوجى للدراسات العليا لتعمل بنظام الساعات المعتمدة التي تقوم بتدريس أحدث العلوم والبرامج العلمية في مجال تكنولوجيا النانو المبنية على أنظمة ومعاييرالجودة؛ حتى يصل خريج الكلية إلى مستوي المنافسة العالمية في أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية بما تم تسليحه من علوم حديثة وتقنيات متطورة.

وتعتمد الكلية بشكل أساسي على التكنولوجيا الحديثة في طرق التدريس وإجراء الاختبارات باستخدام أحدث الطرق التعليمية عالميًا، وكذلك في جميع العمليات المساعدة، مثل التواصل بين الطالب والأستاذ أو بين الطالب وإدارة الكلية، وسوف تعتمد جميع الإجراءات الإدارية بالكلية بشكل تكاملي على تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، كأول كلية ذكية Smart College.