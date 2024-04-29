الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

حزب الجيل يطالب الحكومة بتدشين حملة لتعليم البرمجيات والذكاء الاصطناعي

حزب الجيل
حزب الجيل

أشاد حزب الجيل الديمقراطي فى بيان له صباح اليوم بافتتاح مراكز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن مشروع مركز البيانات والحوسبة السحابية يأتي ضمن الإضافات في طريق التحول الرقمي وضمن اهداف رؤية مصر 2030.

تعزيز التكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية

كما أكد محمود عز الأمين العام المساعد لحزب الجيل،  أن المركز الجديد سوف يُسهم في «تعزيز التكامل بين الوزارات والهيئات الحكومية، وسيتيح بيئة معلوماتية للحكومة تساعدها على اتخاذ القرارات المبنية على بيانات سليمة، كما تفيد تقنيات الذكاء الاصطناعي في رسم سيناريوهات مستقبلية لأي قرارات أو خطوات تستهدفها الحكومة المصرية».

تدشين حملة لتعليم البرمجيات

وطالب الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي من الحكومة أن تستغل إنشاء هذا الصرح الكبير في عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تدشين حملة لتعليم البرمجيات في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك من خلال:-

1- تغيير مناهج الحاسب الالي بالمراحل التعليمية وذلك للبدء من الطفل الصغير.

2- انشاء المزيد من المدارس التكنولوجية المتطورة في المحافظات.

 3- انشاء جامعات ومعاهد متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وذلك لاستقبال خريجي المدارس التكنولوجية بدون النظر الي تنسيق الثانويه العامة.

4- تخصيص جزء من مكتبات مصر العامة في مختلف أنحاء الجمهورية وذلك لعمل دورات تدريبية في ذات المجال تحت شعار (التكنولوجيا للجميع).

5- إنشاء مراكز تدريب معتمدة تابعة لوزارة الاتصالات في مدن المحافظات للتدريب بشكل احترافي في مجال الذكاء الاصطناعي.

6- الاستفادة من الخبرات المصرية والدولية في تدريب محترف.

وأكد الأمين العام المساعد لحزب الجيل، أن الهدف من مبادرة الحزب لتعليم البرمجيات والذكاء الاصطناعي هي لتوفير ما لا يقل عن مليون فرصة عمل سنوية يتطلبها هذا المجال وذلك بهدف زيادة فرص مصر أن تصبح دولة غنية بايدي وسواعد أبنائها.

حزب الجيل الحوسبة السحابية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حزب الجيل الديمقراطي

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