الإثنين 29 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مؤلفة مسلسل مليحة: المسلسل استطاع أن يكون صوتا للشعب الفلسطيني

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

قالت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل مليحة، إن العمل مبني على أحداث حقيقية، والهدف منه دعم القضية والشعب الفلسطيني، متابعة: المسلسل استطاع أن يكون صوتا للشعب الفلسطيني في ظل الأحداث الصعبة التي يعانون منها، والإبادة الجماعية التي يتعرضون لها وسط صمت عالمي شديد.

وأضافت “الجزار”، خلال لقائها عبر فضائية “DMC”: “بدأت شعوب العالم مؤخرا تتخذ موقفًا إيجابيًا نحو دعم الشعب الفلسطيني”، مشيرة إلى أنه أثناء العمل على المسلسل كان الشعور الرائج بين طاقم العمل هو كون قطاع غزة يُباد في صمت، لذلك أراد القائمون على العمل أن يكونوا صوتا وصرخة في توقيت حساس ومهم.

وأكدت: “بدأ العمل على مسلسل مليحة في وقت ضيق جدا، إذ جرى العمل في شهر نوفمبر الماضي، أي بعد اندلاع أحداث 7 أكتوبر، وبدأنا ننوه بأنه سيتم طرح مسلسل لدعم القضية الفلسطينية ضمن موسم رمضان 2024 في شهر نوفمبر 2023”.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة بطولة دياب، وميرفت أمين، وسيرين خاص، وأمير المصري تأليف رشا عزت الجزار إخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.

مؤلفة مسلسل مليحة مسلسل مليحة مليحة

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