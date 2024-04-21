أنور خليل: مقدمة مسلسل "مليحة" فكرة ممتازة شرحت تفاصيل القضية الفلسطينية

قال الفنان الأردني الكبير أنور خليل، إن مصر دائمًا لها دور كبير في دعم القضية الفلسطينية في كل الأعمال والأماكن والحالات.

وعن إنتاج الشركة المتحدة لمسلسل مليحة قال "خليل" في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن القوة الناعمة لها تأثير كبير في توصيل الرسائل المهمة التي تخص القضية الفلسطينية.

وتابع: "عندما بدأنا في تصوير المسلسل تم تصوير المادة الدرامية وكانت هناك مقدمة بصوت الفنان الكبير سامي مغاوري والتي شرحت القضية الفلسطينية بكل تفاصيلها منذ بداياتها وهذه كانت خطوة ممتازة".