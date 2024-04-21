أنور خليل: أشكر الشركة المتحدة على تقديم مسلسل "مليحة" فى هذا التوقيت تحديدًا

وجّه الفنان الأردني الكبير أنور خليل، الشكر للشركة المتحدة على حرصها على تقديم عمل يخص القضية الفلسطينية في هذا التوقيت المهم في ظل الظروف التي تمر بها فلسطين في غزة ومدن الضفة الغربية.

وأضاف "خليل"، في مداخلة لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، أن مسلسل "مليحة" خطوة ممتازة بإنتاج عمل يتحدث عن فلسطين، متابعًا: "نحن بحاجة لهذه النوعية من الأعمال وأن تترجم إلى لغات غير العربية لمخاطبة العالم كله".

وتابع: "كل أركان العمل ساهمت في خروجه بهذا الشكل".