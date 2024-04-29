الرعاية الصحية تعلن عن حاجتها لأطباء في 6 محافظات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حاجتها لاستقطاب أفضل الكوادر من الأطباء للعمل بمنشآت الهيئة بمحافظات (الإسماعيلية- الأقصر- أسوان- بورسعيد- السويس- جنوب سيناء) عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد.

وأعربت الهيئة ترحيبها بانضمام الأطباء من مختلف التخصصات الجراحية وغير الجراحية وخاصة التخصصات النادرة وعالية الندرة والتخصصات الطبية المختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أنه فى حالة التقديم للندب يجب إرفاق بيان حالة حديث موضحا به الموقف من الجزاءات والإحالة إلى المحكمة التأديبية.

ولن يلتفت إلى أى طلب غير مستكمل للبيانات المطلوبة بالرابط المرفق.

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