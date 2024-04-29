الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرعاية الصحية تعلن عن حاجتها لأطباء في 6 محافظات

الهيئة العامة للرعاية
الهيئة العامة للرعاية الصحية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن حاجتها لاستقطاب أفضل الكوادر من الأطباء للعمل بمنشآت الهيئة بمحافظات (الإسماعيلية- الأقصر- أسوان- بورسعيد- السويس- جنوب سيناء) عن طريق الندب أو الإعارة أو التعاقد.

وأعربت الهيئة  ترحيبها بانضمام الأطباء من مختلف التخصصات الجراحية وغير الجراحية وخاصة التخصصات النادرة وعالية الندرة والتخصصات الطبية المختلفة.

وأشارت الهيئة إلى أنه فى حالة التقديم للندب يجب إرفاق بيان حالة حديث موضحا به الموقف من الجزاءات والإحالة إلى المحكمة التأديبية.

ولن يلتفت إلى أى طلب غير مستكمل للبيانات المطلوبة بالرابط المرفق.

https://lnkd.in/dhiV5nUH

الهيئة العامة للرعاية الصحية بمنشآت الهيئة الأطباء من مختلف التخصصات الجراحية التخصصات الطبية المختلفة التخصصات النادرة

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