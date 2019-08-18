هادى خشبة: رحيل لاسارتى ضرورة

قال هادي خشبة نجم الأهلي السابق إن الفريق الأحمر يفتقد الإدارة الفنية القوية، وهزيمته السبت أمام بيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، جاءت بسبب تفوق منافسه بدنيا، إضافة إلى الأخطاء الدفاعية التي وقع فيها اللاعبون.



وأضاف خشبة في تصريحات تليفزيونية أن هناك فارق فني كبير بين الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني لبيراميدز، وبين المكسيكي لاسارتي المدير الفني للأهلي، مؤكدا أن ديسابر تفوق بشكل كبير وأدار المباراة بكل حرفية.



وتابع: "الأهلي دعم صفوفه جيدا وبصفقات قوية ويمتلك فريقا مميزا، لكن يجب أن يقوده مدرب قوي"، مؤكدا أن لاسارتي غير قادر على إظهار قدرات اللاعبين الحاليين.



وأردف: "ما فعله مارتن لاسارتي خلال المؤتمر الصحفي أمر غير مقبول خاصة بعد تصريحاته غير الموفقة بأن إدارة الأهلي عجزت عن توفير لاعبين أفضل من المتواجدين حاليا".



وواصل: "هذه ليست عادات وتقاليد الأهلي. مثل هذه الأمور يتم الحديث عنها ومناقشتها في الغرف المغلقة وليس عبر وسائل الإعلام".



وأكد هادي خشبة أن حسام حسن نجم الأهلي السابق والمدير الفني لفريق سموحة الحالي يستطيع قيادة الأهلي فنيا، مردفا: "لكن هذا لا يتم لأسباب أخرى".



واختتم: "أعتقد أن الأرجنتيني رامون دياز غير مناسب لقيادة الأهلي، وأرشح مدرب وادي دجلة (تاكيس جونياس) أو محمد يوسف أو حسام البدري لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة".