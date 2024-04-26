الجمعة 26 أبريل 2024
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مصر

في دورتها الـ18.. مصر تتصدر قائمة الدول المشاركة في جائزة الشيخ زايد للكتاب

جائزة الشيخ زايد
جائزة الشيخ زايد للكتاب

تصدرت مصر قائمة الدول الأعلى مشاركة في الدورة الثامنة عشرة لجائزة الشيخ زايد للكتاب التي تنطلق يوم الخميس الموافق 30 أبريل الجاري في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وتعد المشاركات خلال الدورة الحالية الأكبر في تاريخ الجائزة؛ إذ بلغ عدد الترشيحات 4240 ترشيحا بنسبة نمو بلغت 35% عن عدد الترشيحات في نسخة العام الماضي والذي بلغ 3151 ترشيحا، إضافة إلى الزيادة في عدد الدول المشاركة الذي وصل إلى 74 دولة من بينها 19 دولة عربية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن مصر تصدّرت قائمة الدول الأعلى مشاركة، تلتها كلّ من العراق، والمغرب، والجزائر، والأردن، وسوريا، والسعودية، وتونس، وفلسطين، والإمارات، أما على صعيد الدول الأخرى فتصدّرت الهند قائمة الدول تلتها أمريكا، وبريطانيا، وفرنسا، وإسبانيا، وألمانيا، فيما شهدت الجائزة مشاركات للمرّة الأولى من سلوفينيا، وصربيا، ورومانيا، والنيبال.

وأشارت إلى أنه خلال هذه الدورة، منحت جائزة الشيخ زايد للكتاب مؤسسة "البيت العربي" في إسبانيا جائزة "شخصية العام الثقافية"، تقديرا لإنجازاتها بوصفها جسرا يصل بين الثقافتين العربية والإسبانية، ودورها في التعريف بالثقافة واللغة العربية في أوروبا ودول أمريكا اللاتينية.

وجاءت فرع "المؤلف الشاب" الأعلى من حيث عدد المشاركات التي بلغت فيه 1078 بنسبة 25% من إجمالي عدد المشاركين، وحلّ فرع "الآداب" في المركز الثاني بمشاركات بلغت 1032 وبنسبة 24%، ثم فرع "أدب الطفل والناشئة" بإجمالي 437 مشاركة شكلت نسبة 10% من العدد الإجمالي، تلاه فروع الفنون والدراسات النقدية، والتنمية وبناء الدولة، والترجمة، وتحقيق المخطوطات، والثقافة العربية في اللغات الأخرى، وشخصية العام الثقافية، والنشر والتقنيات الثقافية.

 المشاركات الإبداعية النسائية قد حققت قفزة ملحوظة

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وشهد فرع المؤلف الشاب نموًا ملحوظًا في مشاركات الدورة الحالية بإجمالي 1078 ترشيحًا، بعد أن تلقى في الدورة الماضية 954 ترشيحًا، كما شهد فرع الأداب نموًا في عدد المشاركات التي بلغت 1032، مرتفعة من 688 مشاركة في الدورة الماضيةً. 

وكانت المشاركات الإبداعية النسائية قد حققت قفزة ملحوظة، حيث تلقت الجائزة 1182 ترشيحًا هذا العام، مقارنة بـ 1042 مشاركة في العام السابق و915 في العام الذي سبقه، مع تنامي أعداد المؤسسات المرشحة والتي وصلت إلى 201 مؤسسة مقارنة بالعام السابق الذي سجلت فيه 24 مؤسسة.

وستٌكرم الجائزة الفائزين في حفل يعقد في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" بالتزامن مع انطلاق فعاليات الدورة الـ 33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب؛ حيث سيتم تكريم الفائز بلقب شخصية العام الثقافية ومنحه رصيعة ذهبية تحمل شعار الجائزة وشهادة تقدير، إضافة إلى مبلغ مالي بقيمة مليون درهم، في حين يحصل الفائزون في الفروع الأخرى على رصيعة ذهبية وشهادة تقدير، وجائزة مالية قدرها 750 ألف درهم.

جائزة الشيخ زايد للكتاب قائمة الدول الأعلى مشاركة مصر عدد الترشيحات البيت العربي

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