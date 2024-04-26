"ليلة القتلة".. تجربة نوعية لثقافة الإسكندرية على مسرح الأنفوشي

شهد قصر ثقافة الأنفوشي العرض المسرحي "ليلة القتلة"، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

أحداث العرض مستوحاة من نص "ليلة القتلة" للكاتب الكوبي خوزيه تريانا، ويناقش فكرة التفكك الأسري وأثره على نفسية الأبناء، من خلال ثلاثة أشقاء ‬يعانون من قهر الوالدين، ويتخذ الابن الأكبر قرار التخلص من تسلط الأم وديكتاتورية الأب، وبالفعل يحاول الأبناء يوميا تنفيذ خطتهم ‬والتخلص من سلطة الأب والأم بتهمة القضاء على إنسانيتهم، ويبدأون في التنفيذ بمسرح الجريمة (المنزل) ذلك الكيان المهترئ والآيل للسقوط، ولكنهم ‬يقعون في ‬هوة اعتياد تمثيل الجريمة الموجودة فقط في‬ مخيلتهم، والتي أصبحت ‬هي المتنفس الوحيد للتخلص من معاناتهم و يتمنون وقوعها حقيقة وليس مجازا.

وأوضح إبراهيم أحمد مخرج العرض أنه تم الاعتماد على تقنية الفلاش باك أو أسلوب الاسترجاع للتعرف على أحداث الماضي وتوضيح الأسباب التي أدت إلى تفكك الأسرة و تصاعد الأزمة بين الأبوين والأبناء الذين انتهى الأمر بوجودهم داخل مستشفى الأمراض العقلية يتذكرون تلك الجريمة البشعة.

"ليلة القتلة" تجربة نوعية لقصر ثقافة برج العرب، أداء أحمد صدام، يارا حسام، جيهان علي، ترجمة فتحي العشري، ديكور وملابس نور جمعة، تأليف موسيقى وألحان خالد العزازي، أشعار محمد عبد المحسن، استعراضات ياسر عثمان.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم بحضور لجنة التحكيم المكونة من: د. سارة توفيق، الشاعر والكاتب يسري حسان، الشاعر والكاتب سعيد حجاج، المخرج والكاتب شاذلي فرح، الملحن حازم الكفراوي، أمل فاروق، وينفذ بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان.

وتقدم قصور الثقافة 12 عرضا مسرحيا بمحافظة الإسكندرية ضمن عروض الشرائح والتجارب الخاصة للموسم الحالي، يستمر عرضها بالمجان حتى غدا السبت في الثامنة والنصف مساءً على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي.