الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

فى ملتقى القاهرة الأدبى.. ضحى عاصى تتحدث عن تأثير المدن الكبير على إبداعها

ملتقى القاهرة الأدبي
ملتقى القاهرة الأدبي

عقد مساء أمس الأحد، ملتقى القاهرة الأدبي السادس ثاني فعالياته، في يومه الثاني، بعنوان «تقاطعات المدينة والنص: كيف تُعيد المدن تشكيل حكاياتنا»،  والذي حاضر فيه الكاتب الأمريكي ذو الأصول الإيرانية د.سالار عبده، والكاتبة المصرية والروائية ضحى عاصي وأدرات الندوة الكاتبة والمترجمة المصرية أميمة صبحي.

وكانت الندوة سجالا مثمرا بين ثقافتين مختلفتين، تمثل في سالار عبده الذي ترك طهران في بداية الثورة الإيرانية، واتجه لأمريكا، والكاتية ضحى عاصي.

وقالت ضحى عاصي، إنها سافرت وهي في سن السادسة عشر لروسيا لإكمال دراستها وهي ابنة مدينة المنصورة، متحدثة عن كيف أثرت المدن الكبيرة التي عاشوا ودرسوا فيها في تكوين إبداعهما، وكيف شكلت تلك المدن حكاياتها.

وتحدث الكاتبان عن أهمية معرفتهم بأكثر من لغة وكيف أثر ذلك في معرفة الآخر، والتعرف على الثقافات الأخرى، وكيف أن المدن تتغير بعد الحروب، التي هي كاشفة للواقع المحيط بنا. 

ويشارك في الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي أربعة أدباء فلسطينيين على رأسهم الكاتب والشاعر الكبير إبراهيم نصر الله، كما يستضيف الملتقي هذا العام أدباء من 9 دول هي: هولندا والبرازيل والولايات المتحدة وجورجيا، كما يحتفي بمشاركة أدباء عرب من سوريا والكويت وفلسطين، إضافة لمشاركة مصرية واسعة من مختلف الأجيال ابتداء من جيل الستينات مثل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم وحتى الجيل الشاب.

يشار إلى أن الدورة الأولى من "مهرجان القاهرة الأدبي" كانت قد انطلقت في العام 2015، وتواصلت فعالياته سنويا حتى ألغيت دورة 2020 مع اكتساح وباء كورونا للعالم، وتعثرت محاولات إقامته لعدة سنوات تالية بسبب الأوضاع الإقليمية حتى عودته هذا العام، ومن المقرر أن يستمر المهرجان بين 20 و25 أبريل الجاري بدعم من عدد من الشركاء وعلى رأسهم وزارة الثقافة المصرية.

ملتقي القاهرة الأدبي تقاطعات المدينة والنص كيف ت عيد المدن تشكيل الكاتب الأمريكي سالار عبده

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