صفاء النجار: ملتقى القاهرة الأدبى تعبير عن الدور الذى تلعبه الثقافة المصرية

أشادت الدكتورة والكاتبة صفاء النجار، بالقائمين على ملتقى القاهرة الأدبي، خلال تقديمها لافتتاح فعاليات النسخة السادسة والتي احتضنها مركز إبداع قبة الغوري بالحسين.

ملتقى القاهرة الأدبي تعبير عن الحضارة

وقالت “النجار” خلال افتتاح ملتقي القاهرة الأدبي: “إن الملتقى هو تعبير عن الأصالة والحضارة والدور العظيم الذي تلعبه القاهرة دائما في الثقافة المصرية، والثقافة العربية، والثقافة العالمية”.

وأضافت “النجار": “ملتقى القاهرة الأدبي بدأ في العام 2015 بمؤسسه الناشر محمد البعلي، مدير دار صفصافة للنشر، وعبر سنوات قام الملتقي بدور إيجابي في تفعيل الحركة الثقافية، حيث أن ملتقي القاهرة الأدبي هو تعبير عن روح القاهرة بكل أطيافها، وتعبير عن دور النشر المصرية والدور الذي تلعبه في الحياة الثقافية، حينما يتحول الناشر إلى صانع ثقافة وليس مجرد ناشر للكتب”.

الدكتورة صفاء النجار

ولفتت “النجار” إلى أن ملتقى القاهرة الأدبي، في دورته السادسة هذا العام يشمل العديد من الفعاليات التي ستقام حتى يوم 25 إبريل الجاري، فعاليات تتحدث عن مدينة القاهرة، هذه المدينة العريقة التي يقام مهرجانها الأدبي في قبة الغوري.

وأوضحت أن هذا المكان الأثري الذي يعبر عن روح وأصالة مصر، حيث أن هذه الفخامة وهذا الشموخ المعماري والتفاصيل الدقيقة والنقوش التي تحمل من روح أصحابها مئات السنين.

وقبة الغوري ضمن مجموعة السلطان الغوري، وهي المجموعة التي تأسست عام 1504 أي أن تاريخ تشييدها يناهز الــ 720 عاما، هذا الدور يؤكد مكانة القاهرة وبالتالي مكانة مصر في الثقافة العربية والعالمية.

تواصل الإشعاع الحضاري

ومن جانبه قال الناشر محمد البعلي، المدير التنفيذي لــ ملتقى القاهرة الأدبي، إن عودة الملتقى الذى تأسس بجهود أهلية يعبر عن إصرار المثقفين المصريين على تواصل الإشعاع الحضاري لمدينة القاهرة ودورها المركزي في الثقافة العربية.

الناشر محمد البعلي

ويشارك في الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي أربعة أدباء فلسطينيين على رأسهم الكاتب والشاعر الكبير إبراهيم نصر الله، كما يستضيف الملتقي هذا العام أدباء من 9 دول هي: هولندا والبرازيل والولايات المتحدة وجورجيا، كما يحتفي بمشاركة أدباء عرب من سوريا والكويت وفلسطين، إضافة لمشاركة مصرية واسعة من مختلف الأجيال ابتداء من جيل الستينات مثل الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم وحتى الجيل الشاب.

يشار إلى أن الدورة الأولى من "مهرجان القاهرة الأدبي" كانت قد انطلقت في العام 2015، وتواصلت فعالياته سنويا حتى ألغيت دورة 2020 مع اكتساح وباء كورونا للعالم، وتعثرت محاولات إقامته لعدة سنوات تالية بسبب الأوضاع الأقليمية حتى عودته هذا العام، ومن المقرر أن يستمر المهرجان بين 20 و25 أبريل الجاري بدعم من عدد من الشركاء وعلى رأسهم وزارة الثقافة المصرية.