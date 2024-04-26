رئيس اتحاد الناشرين العرب: مصر تمتلك قوى ناعمة هائلة

أكد رئيس اتحاد الناشرين العرب الدكتور محمد رشاد، إن مصر والإمارات تربطهما علاقات وطيدة على مستوى القيادة السياسية في البلدين وكذلك في جميع المجالات خاصة المجال الثقافي، حيث أن مصر تمتلك قوى ناعمة هائلة.

وأضاف رشاد اليوم الجمعة، أن اختيار مصر كضيف شرف الدورة الـ33 من معرض أبو ظبي الدولي للكتاب والتي تقام في الفترة من 29 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، واختيار الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصية المعرض يعكس مكانة مصر الكبيرة ومدى تأثير قوتها الناعمة على العالم العربي.

إلقاء الضوء على الهوية المصرية والثقافة المصرية

وأوضح أن معرض أبو ظبي الدولي للكتاب يحرص كل عام على إلقاء الضوء على الهوية المصرية والثقافة المصرية، مشيرًا إلى أن شخصية المعرض العام الماضي كانت عميد الأدب العربي الأديب العالمي طه حسين، مما يؤكد الريادة المصرية الثقافية، مشيرًا إلى أن مصر تشارك هذا العام بأكثر من 300 ناشر، لعرض عناوين في مختلف المجالات.

وتابع أن معرض أبو ظبي للكتاب أصبح يمثل أهمية كبرى ضمن معارض الكتاب على مستوى العالم العربي لما يقدمه من تنوع ثقافي وفني، مشيرًا إلى أن هناك دائما تعاون بين اتحاد الناشرين العرب ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب.

وقال رئيس اتحاد الناشرين العرب، إن هناك طفرة كبيرة حدثت في المجال الثقافي الإماراتي خاصة في أبو ظبي خلال الـ10 سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الإمارات توسعت في التعاون والانفتاح مع الدول الأخرى خاصة مع مصر في مختلف المجالات فيما يخص الكتاب والموسيقى وتنمية الفنون بشكل عام.

وعن مشاركة مصر في معارض أخرى خلال الفترة القادمة، أوضح الدكتور محمد رشاد أنه من المقرر أن تشارك مصر بشكل كبير في معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي سيتم تنظيمه خلال الفترة من يوم 9 إلى 18 مايو المقبل، وكذلك في معرض الرباط الدولي للكتاب في الفترة من 9 إلى 19 مايو المقبل، مشيرًا إلى أن المشاركة المصرية في هذه المعارض هي الأكبر على الإطلاق من حيث عدد الناشرين.

يذكر أن معرض أبو ظبي الدولي للكتاب ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية ويقام على أرض مركز أبوظبي الوطني للمعارض في الفترة من 29 أبريل الجاري إلى 5 مايو المقبل، بمشاركة 1350 عارضا من 90 دولة و145 عارضًا ودار نشر تشارك للمرة الأولى في المعرض، فضلًا عن مشاركة 12 دلة للمرة الأولى وهي: اليونان وسريلانكا وماليزيا وباكستان وقبرص وبلغاريا وموزمبيق وأوزبكستان وطاجيكستان وتركمانستان وقيرغيزستان وإندونيسيا.