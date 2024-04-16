المطالب السبعة لاتحاد الناشرين العرب من المشاركين فى معرض أبوظبى للكتاب الـ33

أعلن اتحاد الناشرين العرب، برئاسة الناشر محمد رشاد، عن مطالب سبعة لأعضائه من المشاركين في معرض ابو ظبي الدولي للكتاب بدورته الثالثة والثلاثين فى عام 2024؛ والتي ستقام في الفترة من 29 إبريل إلى 5 مايو 2024، انطلاقًا من مبدأ التشاركية بين مركز أبوظبي للغة العربية والاتحاد، وذلك في إطار علاقات التعاون التي ترسخت عبر العلاقة الطويلة والتواصل المستمر بين الطرفين، ورغبة في إنجاح مشاركة الناشرين العرب في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة.

وأصدر الاتحاد فى بيان صحفي أبرز مطالبه للناشرين المشاركين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب؛ والتي تضمنت:

1. يسعى معرض أبوظبي الدولي للكتاب إلى تعزيز مبدأ التعاون مع الناشرين العرب، وجعل المعرض منصة تحقق تطلعات الناشرين وتعزز حضورهم، والمساهمة بشكل مباشر في تطوير صناعة النشر العربية.

2. نتطلع إلى أن تكون علاقة المعرض مع السادة الناشرين علاقة تبادلية، حيث يسعى المعرض إلى توفير كل فرص النجاح للسادة الناشرين، وبالتالي نتطلع من الناشرين إلى التعاون من خلال الترويج لمشاركتهم في المعرض، وتعزيز حضورهم من خلال الأنشطة والفعاليات، والحفاظ على شكل وتنظيم أجنحتهم بما يتوافق مع جمالية المعرض، والتعامل مع الزوار بمهنية وحرفية.

3. أسعار الكتب: انطلاقًا من حرص المعرض على توفير أفضل الكتب بأفضل الأسعار، وحرصًا على تعزيز القوة الشرائية للمعرض، وتشجيع الزوار على اقتناء الكتب، نتطلع إلى التزام الناشرين بالأسعار المرسلة في القوائم، وعدم المغالاة في أسعار الكتب، مع تقديم حضم بنسبة 25% على الأقل من قيمة الكتب لزوار المعرض، والإعلان عن هذه النسبة بشكل واضح، حيث سنقوم بمتابعة التزام الناشرين بهذه الأسعار واتخاذ ما يلزم لتعزيز هذه الممارسة في المعرض.

4. سيتم تطبيق نظام الدفع الرقمي في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وذلك في إطار السعي لدراسة واقع سوق الكتاب، وتسهيل عمليات بيع وشراء الكتب، حيث تم اعتماد نظام الدفع الرقمي والذي يراعي كل الاحتياجات الفنية للقارئ والعارض على حدٍّ سواء، وسيتم توزيع الأجهزة اللازمة لتشغيل النظام دون أن يتحمّل العارض أي التزامات مالية، ما عدا نسب التحويل الخاصة بالبطاقات العالمية المعتمدة، ونودّ التأكيد على الالتزام التام باستخدام النظام وعدم بيع أي كتب أو موادّ دون استخدامه، وعدم إجراء أي مبيعات نقدية، وإدخال الكتب والمواد بطريقة صحيحة، حيث سيتم تطبيق الأنظمة واللوائح المعمول بها في المعرض في حال عدم الالتزام باستخدام النظام.

5. تشجيع الناشرين على المشاركة في البرامج المهنية المصاحبة للمعرض، والتي تمت هيكلتها بناء على حاجة الناشر العربي، والتي تهدف إلى تطوير صناعة النشر العربية.

6. تحفيز الناشرين على المشاركة والاستفادة من الجوائز والمنح التي يقدمها مركز أبوظبي للغة العربية، مثل جائزة الشيخ زايد للكتاب، وجائزة كنز الجيل وجائزة سرد الذهب، ومنحة أضواء على حقوق النشر، والمنح البحثية.

7. مشاركة الناشرين في الاستبيان الذي سيتم تنفيذه أثناء المعرض، لاستطلاع آرائهم حول دورة 2024، وتطلعاتهم ومقترحاتهم لدورة المعرض في عام 2025.