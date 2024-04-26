الجمعة 26 أبريل 2024
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عالم

مصدر إسرائيلى: الاجتماع مع الوفد الأمنى المصرى كان جيدًا للغاية

جريدة الدستور

قال مصدر سياسي إسرائيلي رسمي، إن الاجتماع مع الوفد الأمني المصري كان جيدًا للغاية،

وأضاف في تصريحات: "قدمنا مرونة كبيرة بشأن انسحاب قواتنا وعودة سكان شمال القطاع.. ومصر ستضغط على حماس من أجل قبول آخر فرصة لذلك".

وتابع: "رغم كل هذا لن يكون هناك وقف تام لإطلاق النار بغزة إلا لبضعة أسابيع".

وذكرت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أن مسئولين في المخابرات الإسرائيليون يعتقدون أن هناك 33 رهينة من النساء وكبار السن والمرضى ما زالوا على قيد الحياة في غزة من إجمالي 133 رهينة لا تزال حماس وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى تحتجزها.

وصرح المسئول بأنه لم يُتخذ قرار بخصوص مدة أي هدنة، لكن في حالة الاتفاق على مثل هذا التبادل سيكون وقف القتال "بالتأكيد أقل من ستة أسابيع".

وتكثف مصر جهودها للوساطة في المفاوضات، إذ يعتريها القلق من نزوح محتمل للفلسطينيين من غزة المجاورة إذا استمرت الحرب مع الهجوم الذي تلوح إسرائيل منذ فترة طويلة بشنه في مدينة رفح بجنوب القطاع.

وذكر المسئول قائلًا "المصريون يتولون زمام المبادرة حقًا في هذا الشأن. مصر تريد أن ترى تقدمًا لأسباب من ضمنها قلقها بشأن عملية رفح المحتملة".

غزة حماس الاحتلال

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