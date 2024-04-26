الجمعة 26 أبريل 2024
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سياسي

القومي للإعاقة يتابع بشكل لحظي واقعة اعتداء بلطجي على شخص من ذوي الهمم بالدقهلية

الدكتورة ايمان كريم
الدكتورة ايمان كريم

أعلنت الدكتورة ايمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أنها تتابع بنفسها جنبا إلى جنب مع مكتب النائب العام والمستشار القانوني والإعلامي بالمجلس وكافة الإدارات والجهات الرسمية تطورات الأمر في واقعة اعتداء بلطجي بوحشية على شخص من ذوي الإعاقة في قرية ميت عنتر بالدقهلية، بعد علمها بالأمر وتداول فيديو بالواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وحديث المواقع الإخبارية عن الواقعة.

وأشارت الدكتورة إيمان كريم، إلى أنه طبقا لاختصاصات المجلس فإن رسالته حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ضد أي إساءة أو تنمر أو إيذاء أو أي عنف جسدي أو نفسي وضد الخطر والاستغلال من خلال آليات تشريعية وتنسيقية ورقابية ومجتمعية، وهو ما يعمل المجلس على تحقيقه في هذه الواقعة من إجراءات البحث والتحري والتواصل مع أسرة الشخص ذوي الإعاقة الذي تم الاعتداء عليه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن حقه، والتنسيق في هذا الأمر مع مكتب حماية الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، كما أن المجلس يقف حائط ضد كل من تسول اليه نفسه الاعتداء على ابنائه من الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأوضحت المشرف العام على المجلس، أنها تواصلت بصفة شخصية مع والدة الشاب أسامة المعتدى عليه من أحد البلطجية، وطمأنتها على اتخاذ كافة الإجراءات لضمان حقه، وأكدت إنه طبقًا للقانون يتم معاقبة من يعتدي على شخص من ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن عامين بالإضافة إلى غرامة مالية.

جدير بالذكر أن والدة أسامة حررت محضرا بالواقعة أكدت فيه أن شخصا اعتدى بالضرب على ابنها، وهو من أصحاب الإعاقات الذهنية عن طريق ضربه 4 مرات بخشبة سميكة على رأسه وظهره.

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