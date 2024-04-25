"قومى المرأة" يهنئ الرئيس السيسى بذكرى تحرير سيناء

توجه المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، وجميع عضواته وأعضائه، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والقوات المسلحة المصرية ضباطًا وجنودًا، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى تحرير أرض سيناء.

أرض سيناء

وأكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن ذكرى تحرير سيناء، يوم تاريخي للأمة المصرية وعلامة فارقة في التاريخ المصري الحديث، جسدت خلالها قواتنا المسلحة كل معانى البطولة والتضحية وفيه استردت مصر أرض سيناء بعد انسحاب أخر جندي إسرائيلي منها.

أرض الفيروز

وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن ذكرى تحرير سيناء تأتى في وقت يتزامن مع الجهود المتواصلة لجعل سيناء قبلة مصر وأرض الفيروز بحركة تنموية شاملة ونهضة غير مسبوقة، قائلة: سيناء هي أرض الفيروز وتمثل بقعة مقدسة لمصر والمصريين، وتأتى هذه المناسبة الهامة لترسخ للعالم عبر وقائع التاريخ أن مصر وأرضها وكرامة شعبها خط أحمر لم ولن تقبل المساس به.

وألقى الرئيس عبدالفتاح السيسي كلمة إلى الشعب المصري، اليوم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ42 لتحرير سيناء.

وجاء في كلمة الرئيس، بمناسبة ذكرى التحرير: “أتحدث إليكم اليوم فى ذكرى يوم من أيام مصر المجيدة، الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة، تلك البقعة الغالية من أرض مصر المقدسة التى طالما كانت موضعا للاستهداف والعدوان، وطالما نجح شعب مصر العظيم، وفى طليعته القوات المسلحة الباسلة، فى حمايتها وصونها والحفاظ عليها، جزءًا لا يتجزأ من تراب مصر الطاهر”.

وقال الرئيس: “إن قصة كفاح المصريين من أجل سيناء هى ملحمة بطولة وفداء، وجلد وتضحية، وإصرار لا يلين على حفظ حقوق هذا الوطن العظيم، وعدم التفريط فى شبر واحد منه، وهو منهج طالما شكل الأسس الراسخة للوطنية المصرية والمحددات الرئيسية للأمن القومى، إن سيناء التى تحررت بالحرب والدبلوماسية ستظل شاهدة على قوة مصر وشعبها وقواتها المسلحة ومؤسسات دولتها، ورمزًا خالدًا على صلابة الشعب المصرى فى دحر المعتدين والغزاة على مر العصور”.