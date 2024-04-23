"القومي للمرأة" يعتزم الاستمرار في تقديم العروض الخاصة بالتراث

عقد المجلس القومي للمرأة، اجتماعه الدوري برئاسة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وبمشاركة عضواته وأعضائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة جهوده وأنشطته خلال الفترة الماضية، وبحث خطته المستقبلية.

وخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى ردود الأفعال الإيجابية والمشجعة التى وردت للمجلس حول الحدث الختامي للمشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات – تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية – العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر"، والذي نظمه المجلس مؤخرا بمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) "تلّي شندويل"، مؤكدة أن اهتمام المجلس بإحياء التراث وبالأخص حرفة التلى بدأ مع الدكتورة العظيمة الراحلة فرخندة حسن خلال فترة توليها منصب الأمينة العامة للمجلس.

كما أكدت الدكتورة مايا مرسي عزم المجلس الاستمرار في تقديم عروض خاصة بالتراث كل عام بالتزامن مع اليوم العالمي للتراث، لافتة إلى أن المجلس سوف يبدأ العمل على تسجيل الحرفة السيناوية وحرفة سيوة خلال الفترة القادمة.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أنه تم الانتهاء من بناء مقر جديد لفرع المجلس بمحافظة الوادى الجديد، موضحة أنه جاري العمل على بناء مقرات جديدة لفروع المجلس بعدد من المحافظات خلال العام القادم.

تقديم عروض خاصة بالتراث

كما استعرضت الدكتورة مايا مرسي أهم انجازات مبادرة "مطبخ المصرية" ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والتى نفذها المجلس خلال شهر رمضان الكريم، حيث تم تدريب ١٣٣٤٧ سيدة مصرية على إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى وإعداد الولائم والوجبات الجاهزة، كما تم تجهيز ٣٢٤٦٢٤ وجبة إطعام غذائية كاملة من خلال توفير ٥٠ مطبخا مجهزا بالمعدات والمدربين الخبراء في مجال إدارة المطابخ الكبرى فى جميع محافظات الجمهورية، وجرى توزيع الوجبات على الأسر الاكثر احتياجا فى قرى مبادرة حياة كريمة خلال شهر رمضان، ووجهت الشكر الى كل من ساهم فى نجاح مبادرة "مطبخ المصرية"، وإدخال البهجة والسرور على أطفال وأسر كاملة خلال هذا الشهر المبارك.

وأشارت رئيسة المجلس إلى أحدث اصدارات المجلس وهو كتاب بعنوان "حصاد المجلس القومي للمرأة في 10 سنوات 2014-2023"، موضحة أنه يستعرض جهود المجلس في مجال تمكين المرأة في كافة المجالات.

هذا وتضمن الاجتماع أيضًا مناقشة التكليفات الرئاسية للحكومة خلال احتفالية يوم المرأة المصرية ٢٠٢٤، كما استعرض أعضاء وعضوات المجلس أنشطة اللجان وخطة عملها خلال الفترة القادمة.