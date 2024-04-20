مايا مرسى تشيد بتمكين المرأة والفتاة الأسوانية

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، خلال زيارتها لمحافظة أسوان، بعضوات وأعضاء فرع المجلس بالمحافظة بحضور الدكتورة هدى مصطفى مقررة الفرع.



فى بداية اللقاء أعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتواجدها اليوم بمحافظة أسوان، متوجهة بالشكر لأعضاء وعضوات فرع المجلس بأسوان على مجهوداتهم خلال الفترة السابقة للوصول إلى السيدات بقرى ونجوع المحافظة على الأرض من خلال العديد من الأنشطة والفعاليات التى تمت والعمل على تقديم الدعم والمساندة إلى جانب التوعية والتدريب لأكبر عدد من السيدات فى أسوان وتمكينهن اقتصاديًا.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن التعاون قائم ومستمر بين المجلس وجميع مؤسسات الدولة للنهوض بملف المرأة، فى ظل وجود إرادة سياسية داعمة ومؤمنة بها تذلل جميع العقبات التى تعترضها.

وقد قامت الدكتورة هدى مصطفى عبدالوهاب، مقررة الفرع بالترحيب بالدكتورة مايا مرسي في محافظة أسوان والفرع، مستعرضة أنشطة وجهود الفرع خلال الفترة الماضية وخطته المستقبلية على الأرض لتمكين المرأة فى أسوان، مشيدة بالدعم الدائم من جانب محافظ أسوان ودوره في تذليل كافة العقبات التى تواجههم ومساندتهم لتمكين المرأة في جميع المجالات.

مايا مرسى تشكر جميع شركاء نجاح المشروع الوطنيين والدوليين





ونظم المجلس القومي للمرأة، وبالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، فعالية خاصة فى إطار ختام المشروع الرائد الملكية الفكرية وريادة الأعمال للسيدات - تمكين المرأة في المجتمعات المحلية عن طريق الملكية الفكرية - العلامة الجماعية - قطاع حرفة التلى في سوهاج مصر، وبمناسبة تسجيل أول حرفة تراثية تحمل علامة تجارية جماعية في مصر (التلّي السوهاجي) تلّي شندويل، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور أحمد السراجي عميد كلية الفن والتصميم بالجامعة البريطانية بمصر نيابة عن الدكتور محمد لطفى رئيس الجامعة البريطانية بمصر، ولفيف من الشخصيات العامة والمصممين والفنانين والإعلاميين والمؤثرين في مختلف المجالات.



وألقت الدكتورة مايا مرسى كلمة في الجلسة الافتتاحية وجهت خلالها خالص الشكر والتقدير إلى بياتريس إموريم بورهير مديرة فريق مشاريع قطاع التنمية الإقليمية والوطنية فى المنظمة العالمية للملكية الفكرية "وايبو"، وإلى جميع خبراء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الوطنيين والدوليين، وإلى الجامعة البريطانية في مصر ومركز تسجيل العلامات على التعاون المثمر طوال فترة المشروع وصولًا إلى هذه اللحظة المنتظرة.