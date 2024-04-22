عمرو عويضة: المواطنون سلاح الحكومة لردع جشع التجار

قال المهندس عمرو عويضة، أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، إنّ حكومة مصطفى مدبولي، لا تدخر جهدًا لخفض أسعار السلع الأساسية سواء بتوفيرها أو الإعلان عن تسعيره جبرية لها أو التسهيل الجمركي.

وأضاف أمين مساعد أمانة الشباب المركزية بحزب الشعب الجمهوري، أنّ المبادرات التي تدشنها الحكومة باستمرار سلاح ردع لجشع التجار، فضلًا عن ضرورة تكاتف المواطنين مع الدولة والإبلاغ عن أي تجاوزات سواء باحتكار السلع أو البيع بسعر مخالف عن السعر الرسمي له.

وطالب «عويضة» بضرورة متابعة وترقب الأسعار من قبل المواطنين، خاصة في أمر المخابز السياحية وعدم الاكتفاء بالاعتراض بمنشورات على «فيسبوك»، بل لا بد من الدور الإيجابي في الإبلاغ عن المخابز المخالفة، وتوجيه بلاغات على موقع شكاوى مجلس الوزراء.

كما أشاد «عويضة» بحديث رئيس الوزراء الأخير حينما نوه بخفض أسعار السلع إلى 30% خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن هناك توجيهات رئاسية بضرورة شعور المواطن بجهود خفض الأسعار، لافتًا إلى دور الحكومة في الإفراج عن البضائع بالموانئ، والتي بلغت 8 مليارات دولار حتى الآن، ما أدى إلى انخفاض 27% في أسعار السلع العامة.