الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانى: جهود الدولة لخفض الأسعار تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطن

جمال أبوالفتوح
جمال أبوالفتوح

أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أهمية مبادرة الحكومة لخفض أسعار السلع وبدء تطبيق خفض أسعار الخبز الحر، وتعكس شعور القيادة السياسية بنبض الشارع المصري والحرص على تخفيف معاناة المواطن نتيجة ارتفاع أسعار السلع وتلاعب البعض، معتبرا أن تأكيد الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن انخفاض غالبية السلع سواء الأساسية بنسب تتراوح بين 15% و35% يبعث حالة من الارتياح في نفوس المصريين وطمأنة في القدرة على تأمين احتياجاتهم المعيشية.

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تخفيض سعر الخبز فى 100 مخبز سياحى بدمياط

 

توافر كل السلع

وأضاف "أبوالفتوح" أن مبادرة الحكومة تأتي في إطار توافر كل السلع بعد الإفراجات التي تجاوزت 8 مليارات دولار، وتدوير عجلة الإنتاج، وهو ما يساعد في السيطرة على الأسواق وضبط الأسعار واستعادة السوق عافيته تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية في أن يشعر المواطن بجهود خفض الأسعار وأن يكون له مردود إيجابي على الأسرة المصرية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز السياحية والإفرنجية لمتابعة خفض أسعار الخبز الحر والتأكد من الالتزام بالمواصفات المطلوبة، يبرز حجم الجهود التي توليها الدولة لمواجهة التضخم وتوفير الدعم اللازم للمواطن، بما يسهم في مساندة الأسرة على سد الأعباء المعيشية التي تقع على عاتقها وتلبية متطلبات أفرادها وسيكون لذلك عائد إيجابي على الاقتصاد المصري ككل.

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ثمار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية

وقال "أبوالفتوح" إن المواطن يجني اليوم ثمار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية واتفاق رأس الحكمة وغيرها من التدفقات الأخيرة، بتلك التحركات التي تسهم في محاربة التضخم حتى زيادة التصنيع والمكون المحلي، مشددا على أهمية الضرب بيد من حديد على أي محاولة للتلاعب في تطبيق قرارات الحكومة أو ممارسة الاحتكار وتتبع قياس تنفيذ المبادرة الجديدة لخفض أسعار السلع في مختلف المحافظات وتفعيل الرقابة الشعبية للإبلاغ حال وجود انفلات في الأسعار.

الدكتور جمال أبو الفتوح خفض أسعار السلع خفض سعر الخبز السياحي مجلس الشيوخ تخفيف المعاناة عن المواطنين

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