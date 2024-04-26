الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس المتهم بقتل مزارع بسبب خلافات الجيرة في أسيوط

حبس متهم
حبس متهم

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهم بقتل مزارع بأسيوط بسبب خلافات الجيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وخلال التحقيقات، كشف نجل المجني عليه أنه اتهم مزارع آخر مقيم بذات العنوان تعدي على والده بسلاح أبيض كان بحوزته، مما أدى لإصابته التى أودت بحياته، وذلك إثر حدوث مشاجرة بينهما لوجود خلافات حول الجيرة.

وتمكن  قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية،  من ضبط مرتكب واقعة مقتل مزارع بأسيوط بسبب خلافات الجيرة.

تلقى مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط  إخطارًا من أحد المستشفيات باستقباله (مزارع - مقيم بدائرة المركز)، مُصابا بجرح طعنى بالجسم وتوفى أثناء محاولة إسعافه.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، واعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

نيابة الجيزة المتهم مزارع اسيوط خلافات الجيرة

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