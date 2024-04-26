الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الأرصاد: طقس السبت حار نهارًا مائل للبرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 31

الطقس فى مصر
الطقس فى مصر

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس غد السبت، حارًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئًا على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر، مائلًا للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أمطار خفيفة بالبحر الأحمر

كما يتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج العقبة ووسط وجنوب الصعيد قد تصل لحد السيول على بعض المناطق، وتنشط الرياح على مختلف الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة للبحر المتوسط، يكون خفيفًا إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فيكون معتدلًا وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

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قد تؤدى لسيول.. "الأرصاد" تحذر: أمطار متوسطة ورعدية على جنوب البلاد اليوم

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الأرصاد تحذر من نشاط للرياح وسقوط أمطار تصل إلى حد السيول

درجات الحرارة المتوقعة غدًا 

- القاهرة: العظمى 31- الصغرى 18.

- العاصمة الإدارية: العظمى 32- الصغرى 17.

- 6 أكتوبر: العظمى 32- الصغرى 17.

- بنها: العظمى 31- الصغرى 18. 

- دمنهور: العظمى 31- الصغرى 17.

- وادي النطرون: العظمى 30- الصغرى 17.

- كفر الشيخ: العظمى 30- الصغرى 17.

- المنصورة: العظمى 31- الصغرى 18. 

- الزقازيق: العظمى: 31- الصغرى 18. 

- شبين الكوم: العظمى: 31- الصغرى 17.

- طنطا: العظمى 30- الصغرى 17.

- دمياط: العظمى 24- الصغرى 18. 

- بورسعيد: العظمى 24- الصغرى 19.

- الإسماعيلية: العظمى 31- الصغرى 18.

- السويس: العظمى 30- الصغرى 18.

- العريش: العظمى 25- الصغرى 16.

- رفح: العظمى 25- الصغرى 17.

- رأس سدر: العظمى 31- الصغرى 22.

- نخل: العظمى 29- الصغرى 13. 

- كاترين: العظمى 25 - الصغرى 12.

- الطور: العظمى 31- الصغرى 21.

- طابا: العظمى 29- الصغرى 20.

- شرم الشيخ: العظمى 35- الصغرى 24.

- الإسكندرية: العظمى 23- الصغرى 16.

- العلمين: العظمى 23- الصغرى 15.

- مطروح: العظمى 21- الصغرى 14.

- السلوم: العظمى 23- الصغرى 14.

- سيوة: العظمى 28- الصغرى 16.

- رأس غارب: العظمى 33- الصغرى 22.

- الغردقة: العظمى 34 - الصغرى 22.

- سفاجا: العظمى 34 - الصغرى 23.

- مرسى علم: العظمى 35- الصغرى 25.

- شلاتين: العظمى 34- الصغرى 25.

- حلايب: العظمى 30- الصغرى 24.

- أبو رماد: العظمى 31- الصغرى 24. 

- رأس حدربة: العظمى 32- الصغرى 25.

- الفيوم: العظمى 32- الصغرى 18.

- بني سويف: العظمى 32- الصغرى 18.

- المنيا: العظمى 32- الصغرى 17.

- أسيوط: العظمى 33- الصغرى 18.

- سوهاج: العظمى 34- الصغرى 20.

- قنا: العظمى 37- الصغرى 23. 

- الأقصر: العظمى 37- الصغرى 23.

- أسوان: العظمى 39- الصغرى 24.

- الوادي الجديد: العظمى 36- الصغرى 20.

- أبوسمبل: العظمى 39- الصغرى 24.

هيئة الأرصاد الجوية الطقس حارا نهارا مائلا للبرودة على شمال البلاد العظمى الصغرى الحرارة المتوقعة غدا

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