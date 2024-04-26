الجمعة 26 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أول أيام التوقيت الصيفى.. متى بدأ العالم فى تطبيقه؟

التوقيت
التوقيت

بدأ العمل بالتوقيت الصيفي في مصر رسميًا، وفقًا لقرار الحكومة الذي اتخذته العام الماضي، ويعمل به العديد من دول العالم، حيثُ يعتبر محلّ اهتمام المصريين خلال الساعات الحالية، ويستعرض "الدستور" تاريخ التوقيت الصيفي وموعد تطبيقه في مصر.

ما الهدف من تطبيق التوقيت الصيفي؟ 

التوقيت الصيفي هو تقديم الساعة 60 دقيقة إلى الأمام مع بداية الربيع من كل عام وتأخيرها بالمثل في الخريف.

ويهدف التوقيت الصيفي إلى الاستفادة من ضوء النهار لفترة أطول في المساء من خلال بدء ضوء النهار بعد ساعة من الصباح.

موعد التوقيت الصيفي في أوروبا 

يبدأ التوقيت الصيفي في أوروبا يوم الأحد الأخير من شهر مارس (بعد وقت قصير من الاعتدال الربيعي) وينتهي في يوم الأحد الأخير من شهر أكتوبر (حوالي خمسة أسابيع بعد الاعتدال الخريفي، مما يجعل وقت الصيف يبلغ حوالي 7 أشهر).

 

ويُشار عادةً إلى التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة وكندا باسم "التوقيت الصيفي" ويتم الالتزام به من يوم الأحد الثاني من شهر مارس إلى يوم الأحد الأول من شهر نوفمبر.

تم تطبيقه فى 1957.. حكاية مصر مع التوقيت الصيفى

كيفية ضبط التوقيت الصيفي في مصر 2024

موعد تغيير التوقيت الصيفي في مصر

يطبق التوقيت الصيفي بمصر في آخر خميس من شهر أبريل الذي يوافق يوم 25-4-2024، إذ يتم تقديم الساعة لمدة 60 دقيقة، ويكون بموجب هذا التوقيت الصيفي.

 

وبناءً على القانون رقم 24 لسنة 2023، ينطلق التوقيت الصيفي في مصر يوم الجمعة 26 أبريل 2024، ويتم تعديل الساعة يوم الخميس 25 أبريل في تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، إلى الساعة 1:00 صباحًا.

 

مصطلح التوقيت الصيفي

"التوقيت الصيفي" هو المصطلح المستخدم لهذا الوقت المعدل في أوروبا، على سبيل المثال في المملكة المتحدة، حيث يطلق عليه "التوقيت الصيفي البريطاني. (BST)

تستخدم البلدان في أوروبا القارية مصطلحًا مكافئًا في لغتها المحلية، على سبيل المثال "Sommerzeit" في ألمانيا و"heure d'été" في فرنسا، وغالبًا ما يطلق على التوقيت القياسي الذي يتم ملاحظته خلال بقية العام اسم "التوقيت الشتوي.

على الرغم من أن الاتحاد الأوروبي يمتد عبر ثلاث مناطق زمنية، إلا أن جميع الساعات في الاتحاد الأوروبي تتغير في نفس اللحظة "الساعة 01:00 صباحًا بالتوقيت العالمي المنسق"، وهذا يعني أن التغيير سيحدث عند الساعة 01:00 صباحًا للدول التي تعمل بتوقيت جرينتش (GMT) مثل بريطانيا وإيرلندا والبرتغال، عند الساعة 02:00 صباحًا للدول التي تعمل بتوقيت وسط أوروبا (CET)، والذي يستخدم في معظم الدول الأوروبية، وفي تمام الساعة 03:00 صباحًا للدول التي تعمل بتوقيت شرق أوروبا  (EET)، والذي يستخدمه عدد من الدول الواقعة في الطرف الشرقي لأوروبا، ولا تستخدم أيسلندا وبيلاروسيا وروسيا التوقيت الصيفي.

 

متى استخدم التوقيت الصيفي؟

تم استخدام التوقيت الصيفي لأول مرة في الحرب العالمية الأولى ومرة ​​أخرى في الحرب العالمية الثانية كوسيلة للحفاظ على الفحم أثناء الحرب، لكنه توقف عن الاستخدام بعد كل حرب "باستثناء بريطانيا، حيث كان قيد الاستخدام المستمر منذ عام 1916"، وقد تم اعتماده على نطاق واسع في السبعينيات نتيجة لأزمة الطاقة.

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