بيدرسون يبلغ باسيل باستتباب الأمن في دمشق ومدن أخرى ما يمهد إلى حل النزاع السوري سياسيا

أبلغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سورية جير بيدرسون، وزير خارجية لبنان جبران باسيل بأن الأمن مستتب في دمشق وعدد من المدن الأخرى ما يسهل الحلّ السياسي في سورية.

ونقلت" الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية عن بيدرسون بعد لقائه باسيل في بيروت قوله " إن رسالتي الرئيسية للبنان هي أن فريقي وأنا نبذل قصارى جهدنا لتنفيذ القرار الدولي 2254، ونأمل أن يكون هناك مسار سياسي يقوده السوريون وبتسهيل منا. ولقد كانت لنا محادثات جيدة حول النازحين السوريين".

وكان مجلس الأمن الدولي تبني قرار رقم 2254 بالإجماع، بتاريخ 18 ديسمبر 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سورية.