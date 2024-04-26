اللقب السابع في 2024| علي فرج يتوج ببطولة الجونة للإسكواش للمرة الثالثة

توج بطل العالم ولاعب نادي وادى دجلة علي فرج، ببطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، ليحقق البطولة السابعة له خلال موسم 2024، ويحافظ على صدارة التصنيف العالمي للأسبوع الـ48 على التوالي محققًا رقمًا قياسيًا في فترة صدارة التصنيف.



وفاز علي فرج بلقب بطولة "الجونة الدولية" بعد تغلبه في المباراة النهائية على مصطفى عسل بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (11-7) (8-11) (11-4) (11-5).

وأعرب بطل وادى دجلة علي فرج، عن سعادته بتحقيق اللقب السابع خلال الموسم الحالي، مما يعزز فرصه للحفاظ على صدارة التصنيف العالمي، للأسبوع ال48 على التوالي، موجهًا الشكر لإدارة وادى دجلة على دعم اللاعبين لتطوير مستواهم والمنافسة على البطولات.



بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش

وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولاروتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.



نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة للإسكواش

بعد مبارة قوية استمرت لاكثر من 80 دقيقة، استطاعت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا، الفوز ببطولة الجونة الدولية للاسكواش في نسختها الثانية عشر وللعام الثاني على التوالي.

وتغلبت نوران جوهر على اللاعبة نور الشربيني المصنفة الاول عالمياُ بثلاث اشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-6/ 11-13/ 11-6/ 11-6.

وتعد النسخة الثانية عشر من بطولة الجونة الدولية للاسكواش لها طابع خاص لأنها تأتي بعد الإعلان عن ضم رياضة الاسكواش الى الألعاب الأولمبية في دورة لوس أنجلوس المقرر اقامتها عام 2028، وهو ما يزيد من أهمية البطولة ويزيد من حماس اللاعبين والجماهير، ويعزز من شعبيتها وجذب المزيد من اللاعبين لها.

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