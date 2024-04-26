الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعد مباراة استمرت لـ80 دقيقة.. نوران جوهر تتوج ببطولة الجونة للاسكواش

نوران جوهر
نوران جوهر

بعد مبارة قوية ومثيرة استمرت لاكثر من 80 دقيقة، استطاعت اللاعبة نوران جوهر المصنفة الثانية عالميًا، تحقيق الفوز ببطولة الجونة الدولية للاسكواش في النسخة الثانية عشر وللعام الثاني على التوالي.

وتغلبت نوران جوهر على اللاعبة نور الشربيني المصنفة الاول عالمياُ بثلاث اشواط مقابل شوط وجاءت نتيجة الاشواط كالتالي: 11-6/ 11-13/ 11-6/ 11-6.

مواجهة صعبة مع نور الشربيني 

من جانبها، أكدت نوران جوهر على صعوبة مواجهة نور الشربيني المصنفة الأولى على العالم حيث أن المباراة اتسمت بالندية واستمرت لمدة 80 دقيقة، إلا أنها كانت مصرة على الفوز بالبطولة.

وأضافت “جوهر” أنها كانت في تحدي مع نفسها من أجل الفوز بالبطولة ليكون اللقب الثاني بعد التتويج ببطولة “البلاك بول”، وأشارت إلى أن بطولة الجونة هذا العام لها طابع مختلف كونها مؤهلة لأولمبياد لوس انجلوس 2028.

نوران: “الإصابة علمتني الصبر”

وقالت نوران إن إصابتها علمتها الصبر ومواصلة السعي من أجل الوصول لأهدافها، وغيرت من شخصيتها كثيرا.

وتابعت: “في آخر عامين وصلت إلى النهائي أكثر من مرة لكن لم يحالفها الحظ بالتتويج بالبطولات”.

وأضافت أنها ظلت 3 أشهر غير قادرة على الحركة أو وضع أقدامها على الأرض، إلا أنها قاومت الإصابة ونجحت في التغلب عليها.

نور الشربيني تواجه نوران وجوهر وعلي فرج يصطدم بمصطفى عسل في نهائي بطولة الجونة للإسكواش

وتقام مساء اليوم الجمعة، منافسات بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية 2024 للرجال والسيدات، والتي تقام في مدينة الجونة خلال الفترة من 19 وحتى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويشهد الدور النهائي سيطرة مصرية كاملة على مستوى منافسات الرجال والسيدات، حيث يلتقي علي فرج، المصنف الأول عالميًا، مع مواطنه مصطفي عسل، المصنف الرابع عالميًا، في نهائي مكرر من النسخة الماضية للبطولة. 

وتأهل علي فرج، المصنف الأولى على العالم، للنهائي بعد الفوز على مواطنه، طارق مؤمن، المصنف الثامن عالميًا في نصف النهائي مساء أمس الخميس، بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في مباراة استمرت لمدة 47 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "11-6، 11-8 و11-4".


فيما تأهل مصطفى عسل، المصنف الرابع عالميًا على حساب مواطنه كريم عبد الجواد، المصنف الخامس عالميًا، بعدما فاز عليه بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، في مباراة استمرت لمدة 54 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط على النحو التالي: "11-6، 11-8 و11-8".

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البطلة نوران جوهر بطولة الجونة الدولية للاسكواش علي فرج اسكواش مصطفى عسل اتحاد الإسكواش

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