تأهل علي فرج لنهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش (فيديو)

تأهّل علي فرج لنهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، إحدى البطولات الذهبية، ليواصل أبطال "دجلة" مسيرة تقديم أداء قوي بكبرى البطولات المحلية والدولية.

صعد بطل العالم وأندية وادى دجلة علي فرج، لنهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للإسكواش، وذلك بعد تغلبه على طارق مؤمن بنتيجة (3-0) بواقع نقاط(11-6) (11-8) (11-4).

وتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولاروتعد بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، إحدى البطولات الذهبية في لعبة الإسكواش، وتقام البطولة خلال الفترة من 19 حتى 26 أبريل الجاري، بقيمة جوائز مالية تصل إلى 198 ألف دولار.

من جانبه، قال علي فرج انه فخور بتواجد ٤ لاعبين مصريين في الأدوار النهائية للبطولة بعد تغلبهم على أبطال العالم مما يعني مدى تقدم لعبة الاسكواش وسطوة مصر علي لعبة الاسكواش عالميا.

وتقدم بالشكر للقائمين على تنظيم البطولة اظهارها بالشكل الذي يليق بإسم مصر، طبعا بنلعب في درجة حرارة عالية جدا والمدربين بيبذلو ا قصارى جهدهم معنا لكيفية التأقلم مع الحرارة وضربة الكرة.

أضاف فرج أن المباراة كانت صعبة جدا وفيها ندية كبيرة بيني وبين طارق مؤمن ولكن “احنا برة الملعب أصحاب وحبايب أولادنا كانت بتلعب مع بعض برة الملعب واحنا مقطعين بعض جوة الملعب لتحقيق الهدف والتأهل ”.

فيما تمنى على فرج الفوز غدا بالبطولة والتتويج باللقب ليحقق اللقب السابع له خلال الموسم الحالي، لذلك سيكمل استعداداته على أكمل وجه ليحقق الهدف المنشود.

وفاز اللاعب علي فرج المصنف الاول عالميًا علي اللاعب طارق مؤمن المصنف الثامن عالميًا من مصر بثلاث اشواط نظيفة وجاءت نتيجة الاشواط كالأتي: 11-6/ 11-8/ 11-4 ليتأهل لنهائي بطولة الجونة الدولية للاسكواش.

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