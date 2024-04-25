الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بالصور والفيديو.. نور الشربينى تتأهل لنهائى بطولة الجونة الدولية للإسكواش

نور الشربيني
نور الشربيني

بعد منافسة قوية استطاعت اللاعبة المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى عالميًا استطاعت الفوز علي اللاعبة البلجيكية تيني جليس المصنفة التاسعة عالميًا بثلاثة أشواط مقابل شوط، وجاءت نتيجة الأشوط كالتالي: 8-11، 11-7، 12-10، 11-7 لتتأهل الشربيني الى نهائي بطولة الجونة للإسكواش.

وأعربت نور الشربيني عن سعادتها البالغة بعد تأهلها لنصف النهائي خاصة أنها لم تتأهل للنهائي في النسختين الأخيرتين من البطولة ذاتها.

وقالت الشربيني إنها مستعدة بشكل أقوى هذا العام وتأمل التتويج بالبطولة وتعمل جاهدة على التأهيل المستمر؛ نظرا لتلاحم البطولات وكلها في وقت متقارب وجود بطل العالم السابق جوتيه ضمن فريقي التدريبي اضاف لي كثيرا؛ لأنه بيمتلك خبرات كبيرة جمعها في الملاعب بجانب المدربين المصريين طبعا، فهم يبذلون مجهودا جبارا معي.

وانطلقت مساء اليوم، الخميس، منافسات الدور نصف النهائي من بطولة الجونة الدولية للإسكواش البلاتينية 2024 للرجال والنساء، والتي تقام في مدينة الجونة خلال الفترة الحالية وحتى 26 أبريل الجاري، تحت رعاية وزارتي الشباب والرياضة، والسياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي.

ويشهد الدور نصف النهائي سيطرة مصرية شبه مكتملة حيث يلعب 4 لاعبين مصريين في منافسات الرجال، فيما تتنافس مصريتان وبلجيكية وإنجليزية على مستوى السيدات.

وتشهد مباريات الدور نصف النهائي للرجال، مواجهات مصرية خالصة، حيث يلتقي كريم عبد الجواد، المصنف الخامس عالميًا، مع مصطفى عسل، المصنف الرابع عالميًا.فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين على فرج، المصنف الأول على العالم، وطارق مؤمن، المصنف الثامن على العالم، مساء اليوم كذلك.وعلى مستوى منافسات السيدات تلتقي نوران جوهر، المصنفة الثانية عالميًا، مع الإنجليزية جورجينا كيندي، المصنفة السادسة عالميًا.

فيما يجمع نصف النهائي الثاني بين نور الشربيني، المصنفة الأولى على العالم، والبلجيكية تيني جيليس، المصنفة التاسعة.

 

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نورالشربني بطولة الجونة الدولية المفتوحة اتحاد الإسكواش بطولة العالم علي فرج

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