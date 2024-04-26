الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم 26 أبريل 2024 مقابل الجنيه المصري والليرة والدولار

الريال السعودي
الريال السعودي

شهد سعر  الريال السعودي، استقرار ملحوظا، منتصف تعاملات اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك خلال يومي الجمعة والسبت، ليسجل متوسط 12.70 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم 26 أبريل 2024

وزادت عمليات البحث من المواطنين خلال هذه الأيام عن سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 26 أبريل 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة مع اقتراب أداء مناسك الحج.

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة بالبنك المركزي المصري نحو 12.75 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم الجمعة  نحو 12.47 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الجمعة نحو 12.82 للشراء ونحو 12.85 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم الجمعة نحو 12.76 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري 

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم الجمعة نحو 12.75 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم ببنك القاهرة

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم الجمعة نحو 12.62 للشراء 12.65 للبيع.

سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي

txt

سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية 2024

txt

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم الجمعة نحو 12.70 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية اليوم الجمعة نحو 12.74 للشراء ونحو 12.78 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الجمعة 26 ابريل نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري

 سجل سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الجمعة 26 أبريل 2024.

آليات وشروط حصول على الريال السعودي

حددت البنوك العاملة في مصر آليات وشروط حصول المسافرين على العملة السعودية، وتبدأ هذه الاشتراطات بأن يكون للمسافر حساب بنكي نشط قد مر عليه 6 أشهر، بالإضافة إلى تقديم الأوراق والمستندات التي تؤكد السفر خارج البلاد، مثل تذكرة الطيران وتأشيرة الدخول للأراضي السعودية وجواز السفر، ويقوم البنك بختم الجواز وإتاحة صرف 1500 ريال سعودي لكل مسافر بالسعر الرسمي للبنك بواقع 12.90 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة نحو 600 نقطة أساس بنسبة 6% ليصل إلى 27.75%.

اقرأ أيضاً 

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 26-4-2024 مقابل الجنيه المصرى

سعر الريال السعودي اليوم 26 ابريل 2024 سعر الريال السعودي اليوم سعر الريال السعودي صرف العملات الأجنبية سعر الريال السعودي في بنك مصر

مواد متعلقة

سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة السورية 2024

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 25-4-2024

الأكثر قراءة

تغيير وحيد فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى بإياب نصف نهائى دورى الأبطال

الإنتربول يتدخل فى القضية 1820 بعد قتل طفل شبرا الخيمة وسرقة أعضائه

صور ترصد لحظات مؤلمة في قضية طفل شبرا الخيمة

كعكة الـ12 مليار يورو.. خطة شاملة لجذب أكبر عائد ممكن من «سياحة اليخوت»

"الدارك ويب" يظهر على ساحة الإجرام.. جريمة طفل شبرا الخيمة إنذار من العالم الخفى

ثناء هاشم لـ"الدستور": مستشار وزيرة الثقافة حاول منعى من الكتابة وهددني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سارة شريف

عقوبات «نيتساح يهودا» وبوابة التحقيقات

رضوان السيد

عن الذى يجب أن تسمعه «حماس» الآن

صفاء النجار

غاية الحكيم حياة خالية من الألم

ماجد حبته

أزمات المنطقة فى «بريكس»

خالد حريب

طفل شبرا وجنون السوشيال ميديا

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان (2 -2)

حسين دعسة

مع فتح جبهة حزب الله.. "الكابينت الصهيونى" يتهيأ لدخول رفح

د. محمد عفيفي

سعد زغلول: مفيش فايدة

صور

جماهير الأهلى تزحف إلى استاد القاهرة قبل مباراة مازيمبى بدورى الأبطال

ختام ملتقى القاهرة الأدبي

الملتقى الأدبى اليوم الخامس

محطة تل أبيب

المزيد

عملية رفح.. لماذا تريد إسرائيل أشهرًا جديدة من الحرب؟

سموتريتش: مبادرة مصر بشأن غزة تشكل خنوعا إسرائيليا خطيرًا وانتصارا كارثيا لحماس

للمرة الثانية.. حكومة نتنياهو تطلب تأجيل مهلة البت فى تجنيد "الحريديم"