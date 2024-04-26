30 دقيقة.. الأهلي يواصل رحلة البحث عن الهدف الأول أمام مازيمبي

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ومازالت النتيجة هي التعادل السلبي.

البداية كانت حذرة من جانب الفريقين بدون أي خطورة.

في الدقيقة 3، فيليب كينزومبي لاعب مازيمبي حاول المرور من جهة اليمين ولكن تداخل معه علي معلول بشكل رائع وامن الكرة حتى مرت لركلة مرمى.

كرة طولية من أحمد عبد القادر إلى السولية لكن حارس مازيمبي خرج وأمسك بالكرة قبل وصول السولية.

الأهلي أهدر أول أهداف اللقاء بعد تمريرة رائعة من علي معلول من الجهة اليسرى إلى السولية الذي استلن الكرة داخل منطقة الجزاء وسدد في قدم الحارس أليو فاتي.

وعادت الكرة مجددا وسط ارتباك من حارس مازيمبي وسدد السولية الكرة فوق الحارس لكن المدافع أخرجها في اللحظة الأخيرة.

ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها علي معلول بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء وصلت سهلة لحارس مازيمبي أليو فاتي.

بيرسي تاو تلقى تمريرة رائعة وسدد لكن الكرة اصطدمت بالمدافع وخرجت إلى ركنية في الدقيقة 18.

الأهلي واصل مسلسل إهدار الفرص وسدد عبد القادر رأسية في الدقيقة 19 أبعدها الحارس بادارا فاتي.

في الدقيقة 22 مر محمد هاني ولعب الكرة عرضية أرضية حاول عليها وسام أبو علي وخرجت إلى ركلة مرمى.

سقوط جديد من لاعب مازيمبي جويل بيا ومحاولة لإضاعة الوقت في الدقيقة 23.

فرصة خطيرة من مازيمبي في الدقيقة 26 لكن مصطفى شوبير خرج وأنقذ الموقف.



تشكيل الأهلي أمام مازيمبي

جاء تشكيل الأهلي أمام مازيمبي الكونغولي على النحو الآتي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، محمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق.

الهجوم: بيرسي تاو، أحمد عبدالقادر، وسام أبوعلي



تشكيل مازيمبي أمام الأهلي

جاء تشكيل الفريق الكونغولي في مباراة اليوم على النحو الآتي:

حراسة المرمى: إليون بادارا فاتي.

خط الدفاع: إبراهيما كيتا - جونسون أتيبو، إرنست لوزولو - ماجلوار نتامبوي.

في خط الوسط: بواز نجالاولوما - سوزي زيمانجا- جلودي ليكونزا.

في خط الهجوم: فيليبي كينزومبي - جويل بيا - أوسكار كيتوبا.

اقرأ أيضا.. تغيير وحيد فى تشكيل الأهلى أمام مازيمبى بإياب نصف نهائى دورى الأبطال